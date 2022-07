Podijeli:







Tri sata vožnje trajektom od Splita do Vele Luke bilo je u znaku pjesme. I četiri godine nakon smrti Olivera Dragojevića stotine hodočaste u njegovu oazu i tihu luku ne bi li mu odali počast. Glazbeni velikan i njegove pjesme, očito je bilo i danas, žive vječno.

“Oliver je Dalmacija i more”, kratko je rekao jedan obožavatelj.

Imam posebnu priču, kaže drugi obožavatelj. “Meni je otac umro u istoj godini i Oliverove pjesme su mi tada uistinu mnogo pomogle”.

“Cila Dalmacija postaje jedno, svi se skupa radujemo Oliveru, bude toliko lijepo u Vela Luci da je šteta to prepustiti”, navodi još jedan obožavatelj.

U Veloj Luci u kafićima se uživa i pjeva uz Oliverove pjesme, a svaki kutak podsjeća na velikog pjevača. Dok se velika pozornica sprema, atmosfera se zahuktava, a stari prijatelji pričaju priče.

“Mi smo prijatelji od osamdesetih godina, klapa sam sa njim…Baš smo bili prijatelji”, kaže Vlaho Oreb iz klape Ošjak.

U konobi Bata nas je dočekalo ratničko raspoloženje. Kao što je rekao Oliverov najdugovječniji prijatelj, više mu je dosta i novinara i istih priča. No, ipak smo od njega uspjeli “izvući” neku riječ.

“Pogledaj ovu ludnicu, pogledaj ovaj šušur. Što je on nama ostavio, nijedan čovjek u Dalmaciji to nije učinio. Ovako nešto što je učinio Vela Luci kao jednom malom mjestu to nije nitko napravio”, rekao je.

Fotograf Livijo Grgić s Oliverom je proveo godine. Znao ga je u dušu, kaže. Upravo njegove fotografije krase skoro svaki kantun kuće na otoku.

“Bio je jedan običan mještanin, ribar i obiteljski čovjek prije svega. Bilo mu je bitno da je obitelj na okupu, da idu zajedno na kupanje, da se vesele i da zapjevaju u čast Vela Luci”, govori.

Cijeli ovaj tjedan na otoku ispunjen je bogatim programom Oliveru u čast. U muzeju u centru grada mnogi su upoznali drugo lice Olivera.

“Toliko je Oliver ljudima u srcu da sam i ja osobno iznenađena koliko je on zapravo involviran u svih nas”, rekla je slikarica i autorica Oliverovih portreta Lili Gluić.

Vrhunac sjećanja na Olivera je večerašnji koncert na glavnom trgu. Mnogi od njegovih prijatelja poput Zorice Kondže već su stigli.

Atmosfera prije koncerta

“Imam osjećaj da nas gleda od gore i govori: “Što činite monade od ovoga svega”. Ali isto mislim da mu je drago”, rekla je pjevačica Zorica Kondža.

Svi koji su došli u Vela Luku Oliveru u čast potrudit se će da zaista i bude tako.

