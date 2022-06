Čelnici EU-a podržali ulazak Hrvatske u eurozonu

Europsko vijeće podržalo je u petak ulazak Hrvatske u europodručje od 1. siječnja sljedeće godine.

“Hrvatska je danas na Europskom vijeću dobila podršku s najviše političke razine za članstvo u eurozoni. Dana 1. siječnja ostvarit ćemo strateški cilj hrvatske vlade o ulasku u eurozonu. Korist od članstva osjetit će hrvatski građani i gospodarstvo koje će biti još otpornije na krize”, objavio je premijer Andrej Plenković na Twitteru.

“Euro je monetarni izraz naše zajedničke sudbine i dio našeg europskog sna. Danas se Hrvatskoj ostvario san”, objavio je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel.

The euro is the monetary expression of our shared destiny and has been part of our European dream.



Now the dream comes true for Croatia.



Congratulations, dear @AndrejPlenkovic, as #Croatia is now set to join the euro area. pic.twitter.com/DxrwK7Gosw