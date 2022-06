Čeka li Hrvatsku nestašica nafte?

Podijeli:







Izvor: Pixabay/Ilustracija

Europa više i nema dovoljno kapaciteta za preradu i ovisi o uvozu gotovih energenata. Rusija je pod sankcijama i gorivo je teže nabaviti.

“Politika je odlučila ograničiti marže i to će se sigurno odraziti na kvalitetu usluge, odnosno hoće li biti daljnjih ulaganja u širenje mreže i modernizaciju benzinskih crpki. Činjenica je da se u posljednjih osam godina, otkako su ukinuta ograničenja na marže maloprodajnih lanaca, maloprodajna mreža u Hrvatskoj znatno poboljšala i u samom broju crpki i u kvaliteti usluge.

Sad će sigurno doći do zaustavljanja ili smanjenja ulaganja u modernizaciju”, kaže za Večernji list stručnjak za energetiku Miro Skalicki.

No, ne vjeruje da će doći do nestašica goriva. Problem s derivatima nije neočekivan, pojašnjava, jer je Europa u posljednjih 20 do 30 godina zatvorila velik broj rafinerija jer je procijenjeno da nije isplativo ulagati u njihovu modernizaciju.

