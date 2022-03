Podijeli:







Robert Momić, predsjednik Ceha ribara Hrvatske bio je gost Novog dana.

Govoreći o sudbini ribara nakon povećanja, Momić je rekao da su povećanjem cijena energenata u sektoru ribarstva najviše pogođeni kočari i ramponi.

“U ukupnom ribolovnom danu prosjek potrošnje goriva bio je 30 posto, ali kad to sumirate s tim nedavnim porastom goriva, kočarenje i ramponi nije više isplativo, jer ulovni dan od 3-4 tisuće kuna, a gorivo uzima više od polovice toga, onda nemate novca, morate platiti radnike i ne isplati se”, rekao je Momić.

Najavljena je i privremena obustava izlova ribe što će sigurno za rezultat imati manjak ponude ribe na tržnicama i u tvornicama za njihovu preradu, rekao je.

“Mi smo putem Hrvatske obrtničke komore, kad smo imali najavu za poskupljenje svih derivata odmah zatražili hitni sastanak u ministarstvu, gdje smo dobili garanciju uvođenja direktnih mjera za pomoć sektoru ribarstva. Sad će se odrediti privremena obustava za sektor kočarstva, a vidjet će se i ako bude poskupljenje i dalje. Brine i mogućnost nestašice goriva, to je veći problem”, rekao je Momić, dodavši da će se to reflektirati i na proizvodnju i na ponudu.

“Ako nemamo ribara, neće biti ni ribe ni za preradu ni za prodaju ni za išta”, rekao je.

Pitali smo ga i što će najviše poskupjeti i čega će biti nestašica, a Momić je rekao da će većina ribara iskoristiti mjeru obustave ribolova, što će se svakako reflektirati i na ponudu i na cijene. “Sigurno će biti nestašice ribe i time će se reflektirati na povećanje cijena. Ako govorimo o ulovnom ribolovu, domaćem, onda će sigurno biti povećanje cijena. Nadam se da će Vladine mjere, ovo smanjenje PDV-a, to nekako ublažiti”, rekao je.

Zbog najezde meduza spominjalo se i proglašenje elementarne nepogode, ali Momić kaže da je Ceh ribara to pokušao izboriti, ali da tu zakon ne ide na korist, jer se mora proglasiti 30 posto štete. “Jutros sam bio u kontaktu s jednim plivaričarom, koji je ulovio toliko meduza da je mislio da sve mora baciti, to je problematika koja zahvaća sjeverni Jadran, tu je batimetrija, odnosno plitko dno, i tu bi trebalo napraviti analizu. Nemojmo zaboraviti da na to utječu i velike luke i da je najezda emigratornih vrsta,”, rekao je Momić.

