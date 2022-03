Čečenac Kadirov stigao u Mariupolj. Kotromanović: Grad je pred padom

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Chingis Kondarov/File Photo

Ruska glasila pišu u ponedjeljak da je nasilni čečenski vođa Ramzan Kadirov, blizak Vladimiru Putinu, stigao u Mariupolj kako bi podigao borbeni duh svojih boraca koji sudjeluju u napadu na taj veliki lučki grad na jugoistoku Ukrajine.

“Čečenski vođa Ramzan Kadirov je u Mariupolju kako bi podigao moral naših boraca”, rekao je Ahmed Dudajev, blizak suradnik Kadirova, prenosi ruska novinska agencija RIA Novosti.

Agencija je objavila fotografiju na kojoj je Kadirov s tridesetak naoružanih ljudi u prostoriji, koja je, kažu, snimljena u Mariupolju.

Ruska televizija je usto objavila snimke na kojima su Kadirov i muškarac za kojeg se tvrdi da je ruski general Andrej Mordvičev, a kojeg je ukrajinska vojska navodno ubila.

AFP nije mogao provjeriti te informacije iz neovisnog izvora.

Ruske snage koje od 24. veljače vode vojnu ofenzivu u Ukrajini, pokušavaju već tjednima zauzeti Mariupolj, strateški važan grad, gdje je humanitarna situacija katastrofalna.

Kadirov, koji čvrstom rukom upravlja ruskom republikom Čečenijom, rekao je prošlog tjedna da su njegovi borci zauzeli gradsku vijećnicu u Mariupolju, ali je poslije rekao da je to neka druga javna zgrada u predgrađu.

Kadirov je sredinom ožujka objavio da je u Ukrajinu došlo tisuću čečenskih “dragovoljaca”.

Kadirov (45), odan ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, ima svoju miliciju kojom zapovijeda. Snage pod njegovom kontrolom optužene su za mnoge zločine u Čečeniji.

Kotromanović: Mariupolj je pred padom. Ne bi Kadirov išao tamo da nije sigurno

Bivši ministar Ante Kotromanović u programu RTL-a govorio je o ratu u Ukrajini te posljedicama koje će ovaj rat imati u EU.

“Na zapadu stare priče, a na istoku ništa novo”, kaže Kotromanović i dodaje kako smatra da je ovo faza iscrpljivanja s obje strane.

“Tko duže izdrži, može kasnije ostvariti bolje pozicije. Rusi cijelo vrijeme pokušavaju uništiti logističke centre jer žele tako paralizirati ukrajinske snage i ne dozvoliti manevar”, tvrdi analitičar.

“Zanimljivo je što Rusija nije uništila ni jedan odašiljač za vezu pa bi tako Ukrajina ostala bez slike i tona. To je NATO radio rijekom kampanje u Srbiji. Ukrajinska vojska vrlo agilno radi protuobranu i drži ravnotežu te su jako precizni i učinkoviti”, objašnjava RTL-ov analitičar.

Veliki izazov za Ukrajince će biti kako uspostaviti ratno gospodarstvo jer su oni ipak bili veliki proizvođač, npr. pšenice, kaže Kotromanović: “Oni moraju nešto napraviti, ne mogu se samo oslanjati na pomoć izvana. Kako smo mi tijekom Domovinskog rata imali ratno gospodarstvo…”

“Mariupolj je pred padom. Dolazak Ramzana Kadirova to potvrđuje jer on neće doći u zonu koja nije sigurna. On je prebogat i predobro živi da bi svoj život riskirao”, smatra Kotromanović.

Što se tiče Odese, analitičar kaže da će Rusima ako dođe do pada Mariupolja trebati nekoliko tjedana da se presele s kopna na more.

Situaciju u Ukrajini iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.