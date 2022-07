Čak 733 hrvatska naselja na pragu potpunog izumiranja

Podijeli:







Izvor: Image by photosforyou from Pixabay

Najmanje 541 naselje u Hrvatskoj na pragu je izumiranja, jer u njima živi najviše deset stanovnika, a u još 192 naselja u našoj zemlji nema ni žive duše. Pokazuju to prvi rezultati popisa stanovništva po naseljima koje je objavio Državni zavod za statistiku, piše u ponedjeljak Večernji list.

Najgore stanje s izumirućim naseljima i onima u kojima više nema nijednog stanovnika u Karlovačkoj je i Primorsko-goranskoj županiji, odnosno u brdsko-planinskim dijelovima tih županija.

Karlovačka županija je rekorder sa 129 naselja koja imaju od jednog do deset stanovnika te s 30 naselja s nijednim stanovnikom, dok u Primorsko- goranskoj županiji, uglavnom u Gorskom kotaru, čak 104 naselja imaju od jednog do deset stanovnika, a njih još 55 nemaju žive duše. Praktički gotovo 11 posto svih naselja ili njih 733 u Hrvatskoj danas je bez žive duše ili na pragu potpunog izumiranja.

Podsjetimo da Hrvatska danas ima samo 3,88 milijuna stanovnika te da je u proteklom desetljeću izgubila gotovo 10 posto svog stanovništva.

Iako su od popisa stanovništva iz 2011. do onog lani najveći gubitak stanovništva zabilježile Vukovarsko-srijemska županija, koja je izgubila petinu svojih stanovnika i danas ih ima oko 144 tisuće, zatim Sisačko-moslavačka županija, koja ih je izgubila 18,49 posto, te Brodsko-posavska županija, koja je ostala bez 17,53 posto stanovnika, zanimljivo je da Vukovarsko-srijemska županija ima samo dva naselja koja nemaju nijednog stanovnika.

U nizinskim slavonskim županijama, u kojima je u proteklom desetljeću došlo do intenzivnog iseljavanja, uglavnom nekad velika naselja nisu posve opustjela i ostala bez žive duše jer od slavonskih županija najviše naselja od jednog do deset stanovnika ima Požeško- slavonska, njih 42, te još 17 naselja u kojima nema stanovnika. S druge strane, očekivano, u Gradu Zagrebu nema nijednog naselja s do deset stanovnika, kao ni u Međimurskoj županiji.

Demografa Stjepana Šterca podaci o povećanju na gotovo 200 naselja u jednom desetljeću koja su na pragu potpunog izumiranja ili bez stanovnika ne čude.

“Silno se prazni naš brdsko-planinski prostor, područje Karlovačke županije, Gorskog kotara… što je, nažalost, očekivan proces. Brdsko-planinski prostor nestaje svom silinom što pokazuje i to povećanje broja naselja u proteklom desetljeću u kojima živi od jednog do deset stanovnika. U njima živi staračko stanovništvo, tu nema obitelji s djecom i ta će naselja nestati do sljedećeg popisa”, govori Šterc.

