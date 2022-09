Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Narodne stranke - reformisti, Radimir Čačić gostovao je u N1 studiju i komentirao mjere koje je Vlada donijela za pomoć građanstvu i poduzetnicima zbog rasta cijena energetana.

“Nisam sudjelovao u odluci, ali sam sudjelovao u paketu na način da sam i kod vas jedno pet puta ponovio i u zadnjih sedam mjeseci, ne mjesec dana, da je najveći problem svakoga, nažalost takvih nema u Vladi niti ih je bilo u bilo kojoj, svatko tko je bio poduzetnik i gospodarstvenik, jedini stvarni roblem je stabilnost inputa, da znaš kud se krećeš, što će se dogoditi i da možeš planirati sve. Ovdje je stvar potpuno jasna, u jednom potpunom neredu uzrokovanom cijelim nizom faktora, pa i ratom u Ukrajini, stvari se događaju na dnevnoj bazi, eksplodiraju, izazivaju ozbiljne probleme u predvidljivosti i ljudi su u strahu. Vlada je morala i mogla prije 3 mjeseca, prije 6 mjeseci kad sam to počeo tražiti na sastancima Vlade, reći u Hrvatskoj će gornji graničnik rasta cijene energenata biti 2, ali recimo koji je”, rekao je Čačić.

VEZANE VIJESTI Svi detalji mjera: Objavljene cijene struje za građane, plin im ne poskupljuje Kritike stručnjaka: Vlada trebala bolje naciljati mjere, one nisu svima potrebne

Dodao je da je Vlada sad upravo to i učinila te da su neki poduzetnici reagirali da je to dobro jer znaju na čemu su.

Za vrijednost paket od 21 milijardu kuna Čačić je rekao da je – glupost.

“Ova priča o 21 milijardu je takva glupost, ne treba komentirati 21 milijardu. Kad hoćeš napumpati da zvuči dobro. Napumpano je samo zbog jedne jedine stvari, naravno zbog Ine, ovo je milijarda, a ovo je 21. Marketinški, zato što se time može reći da se preko 6 posto BDP-a Hrvatske daje u pomoć, a Europa daje 2. Naravno da nije dva. Realno, teret na budžetu je 5 milijardi, ne 21, pet stvarnog tereta na proračun, stvarnih pomoći, koje su u prvom paketu napravljene, pri čemu ni to nije istina, jer je u tih 5 obračunat i izostanak potencijalnih prihoda u budžetu koje bi bile više da su cijene ostale više”, rekao je Čačić.

Ipak, paket smatra dobrim. “On je izdašan, bez obzira na to što je ta priča napuhnuta, dao je sigurnost. Problem s tim paketom je da je nepotrebno isporučen, po meni, tri mjeseca prekasno, jer čim je počela ova drama trebalo je zaustaviti ova inflatorna očekivanja. Kad se to u cijeloj Europi počelo događati, onda smo i mi potaknuti problemom Ine izašli van. Mogli smo i prije tri mjeseca. Kasni”, rekao je Čačić.

Glavnim problemom Vladina paketa ocijenio je to što je on nepotpun, kazavši da mu fale ključne mjere, poput plina za gospodarstvo.

“Za građane smo zaledili pa što bude bit će, ali tu fali ono što sam govorio, a to je da imamo mehanizme, to nije naš plin ni nafta, nisu naši nego od onoga tko je za njih platio koncesiju, ali se ovdje vade i postoji i zakonski okvir da se u kriznim situacijama reagira i da se definira ta cijena. Sad se vidi da su na tome bili lopovski ekstra profiti. Nama je logika jasna, ekstra profit se može oporezivati, to je dobra logika da se zaustave krokodilske suze tih jadnih trgovačkih lanaca na ovih 9 ograničenih cijena. Nemaš uopće problem da im zaprijetiš posebnim porezom na dobit usred krize i kažeš, dajte se, dečki malo primirite i svoje marže progutajte. To je politička poruka, nije ništa bitno i naravno da ih svi trgovački lanci mogu progutati, oni će se namiriti iz ostalih proizvoda”, rekao je Čačić.

“Mislim da su ovdje povukli nekoliko pravih poteza, ali ovdje je pravi problem da se tim mjerama, koje će pomoći ljudima i gospodarstvu, prikriva činjenica da se ništa ne radi i da se ništa nije napravilo i sad to ponovno u ovoj krizi vidimo”, rekao je Čačić.