Čačić: Imamo eksplozivnu situaciju, opasniju od drona i prijetnji Tramišak

Podijeli:







Izvor: Zeljko Hladika/PIXSELL

Šef Reformista Radimir Čačić gostovao je u N1 studiju uživo gdje je komentirao prijetnje ministrici Nataši Tramišak, kao i pad letjelice u Zagrebu te oprečne informacije koje se javljaju oko toga, a dotaknuo se i energetske krize i mogućih poskupljenja.

Radimir Čačić upozorio je na situaciju s rastom cijena:

VEZANE VIJESTI Ceh ribara: Sigurno će biti nestašice ribe i to će se reflektirati na cijene Kako bez ruskog plina? Ovo je plan EU za iduću zimu

“Imamo eksplozivnu, opasnu situaciju – opasniju od drona i prijetnji Tramišak – u dijelu nafta-plin pokušavamo kozmetički petljati. Pričamo o dizanju samodostatnosti, ali sve su to priče za malu djecu. Ni nafta ni plin nemaju veze s vama ni sa mnom. Oni jesu na hrvatskom tlu, ali tvrtka koja plati koncesiju postaje vlasnik tog plina i nafte. Priča da mi nešto kontroliramo i da ćemo imati plin ako dođe do frke, to su isto priče za malu djecu. Ako vlasnik odluči da to ne ostaje u Hrvatskoj, neće ostati. To sve skupa nema veze s nama, nemojmo prodavati maglu.”

Dodaje da je premijeru predložio izmjenu zakona da građani koji ugrade solarne panele dobiju povrat PDV-a:

“Ta vrsta plivajućeg PDV-a mora se uvesti. Sve je to beznačajno u odnosu na dramu koju proživljavamo na struji koja će eksplodirati u idućim danima. Do 1. travnja imamo fiksiranu cijenu, imamo nered na tržištu i nesigurnost. Za gospodarstvo nisu najveći problem teški uvjeti, nego imaš li predvidive uvjete. Električna energija je naša za razliku od plina. Uvozimo električne energije oko 20 posto. Imamo i hidroenergiju. S Plenkovićem je dogovoreno da se napravi analitika. Ideja je da svaki građanin na svoj krov može staviti solare do svoje potrošnje, pozvati radnika iz Elektre pa da s računom s tim dođe u Poreznu i da mu država vrati PDV, odnosno 20 posto subvencije. Ta osoba de facto idućih 25 godina ima besplatnu struju. Premijer je to shvatio, napisao sam koncept i poslat ću ga danas.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram