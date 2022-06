Podijeli:







Izvor: N1

Šef Reformista Radimir Čačić u Novom danu N1 televizije komentirao je najavu povećanja mirovina. On kaže kako premijer govori istinu kad kaže da su mirovine u mandatu njegove vlade rasle, ali i da svaka istina ima dva lica. Dotaknuo se i cijene energenata rekavši kako Hrvatska ne može utjecati na cijenu nafte i plina, ali itekako može sama donositi odluke o cijeni električne energije koju ćemo plaćati.

Čačić kaže kako je istina da su mirovne rasle, ali da postoje dva lica svake istine. “Potpuno je jasno da su mirovine drastično pale”, kaže Čačić objašnjavajući da su mirovine 2016. iznosile 42 posto prosječne plaće, a danas su one 36 posto prosječne plaće. “Treba gledati relacije. Pustimo sad inflaciju, troškove života… Naš cilj je da umirovljenici dođu do 50 posto u odnosu na plaće. Mi smo se tome približavali do 2016., sad padamo”, govori Čačić.

On kaže kako treba porezno rasteretiti rad. “Pet tisuća je donja granica oslobođenja i na to treba ići”, kaže Čačić.

Uvođenje eura

Što se tiče uvođenja eura i strahova koji ovu veliku promjenu u hrvatskom gospodarstvu prate, Čačić kaže kako s nacionalnom valutom postoji bitno veći spektar instrumenata za suočavanje s krizom. “Ako to znate i hoćete, a mi to nikad nismo znali ni htjeli. Sva ta naša silna pamet i sposobnost se nikad nije pokazala. Mi smo to što jesmo, mi smo ni jedan posto Europe i puno više povjerenja imam u sposobnost Europe u cjelini da se suprotstavi nekim gadnim kriznim vremenima, nego što se to kod nas pokazalo i dokazalo. Europski novac nas je spasio u koroni i spašava nas u velikoj mjeri danas”, govor dodajući da je naš problem inflacija, a ne euro.

Što se tiče energetske krize, Čačić kaže kako u području nafte i plina mi nemamo bitan utjecaj. “On seže do naše geostrateške pozicije i neše proizvodnje, ne u smislu da njima upravljamo nego da svaka država pa i RH ima pravo intervenirati i zabraniti izvoz energenata iz zemlje. Drugim riječima, ovo Orbanovo ludilo… To je nevjerojatno, mi o tome ne govorimo. Temelj EU-a i svake unije je slobodan protok ljudi, roba i novca, kapitala. On je na puno načina odlučio postupiti drugačije, dati pljusku EU-u. EU je tu pljusku otrpio i još uvijek trpi. Ovo što je napravio, da ima dvojne cijene, o tome nitko ne govori, to nitko ne može braniti, tako bi se svi mogli ponašati. Svi građani Hrvatske bi mogli imati pet puta nižu cijenu na autocestama u sezoni. Ali EU to nama zabranjuje, a Orbanu ne zabranjuje. To su ti naši utjecaji, mačku o rep”, govori Čačić.

Cijena energenata

Cijena nafte i plina će biti visoka, ali opasnost za opskrbu ne postoji, smatra Čačić. Što se tiče struje, on kaže kako Hrvatska ima udio u NE Krško, kao i hidrocentrale iz vremena bivše države, a i Plomin. “Mi de facto s još 11 posto obnovljivih, mi kontroliramo 80, 90 posto cijene svoje struje i na to možemo utjecati”, kaže.

“Pitanje je hoćete li prodavati demagogiju ili ćete postupiti tržišno. Kad sam ja dizao cijenu jer sam morao, cijena je bila jednako dignuta i građanima i privredi. I tada je bilo pritisaka da privreda podnese teret dizanja cijene. Tada smo odlučili da to nećemo učiniti. To krasno zvuči, 9,6 građanima, a sve ostalo privreda. I sad privreda vrišti, ima i pravo da vrišti. Treba definirati gornju granicu cijena, to Vlada može i mora učiniti”, kaže.

