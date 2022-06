Podijeli:







Izvor: N1

Gost Novog dana bio je predsjednik Reformista Radimir Čačić. Komentirao je uhićenje njegovog stranačkog kolege i bivšeg gradonačelnika Petrinje Darinka Dumbovića i njegovog sina. Dumbovići se sumnjiče za niz kaznenih djela korupcije i pogodovanja.

S Dumbovićem se, kaže, posljednji put čuo prije 15-ak dana. Za njegove je sumnjive poslove čuo samo iz medija.

“Sve ono što je bilo u medijima ja sam pratio i pitao Darinka kako se to razvija. U cijeloj priči je vrlo, vrlo znakovito da nekakva ta dva-tri postupka, odnosno prijave, da je to završilo bez ostatka, potpuno jasno i nedvosmisleno da su sve te sumnje odbačene. Jednaput, drugi put ga napasti, u tri ciklusa su ga napadali, a kad je priča završila nije bilo ni riječi. To se može očitati na dva načina – ili postoje kontinuirani temelji za tu vrstu sumnje ili postoji kontinuiran politički uvjetovan pritisak, što je jasno iz svih izjava koje slušamo od jučer i te igre koje se tamo vode su i prljave i podzemne. Prijave su tu bile čak i da je Dumbović prijavio dogradonačelnicu SDP-a, da je ona njega, HDZ… Ta cijela scena je, sudeći po svemu, sklona toj vrsti komunikacije. Što će se sad dogoditi je nešto što ćemo tek vidjeti. Cijela priča je, blago rečeno, suspektna. No to što ja mislim da je nevin, to nije relevenatno”, rekao je Čačić.

Dodjeljivanje milijunskih poslova vlastitom sinu je po Čačiću “apsolutno neprihvatljivo”, ali se još ne zna je li toga ovdje bilo. “O tome nemamo što razgovarati, to nije prihvatljivo ni u 15. derivaciji razmišljanja. To se ne smije. Tek ćemo vidjeti je li se to dogodilo u ovom slučaju. Ja ne znam je li se to dogodilo, ne znate ni vi. Ako se dogodilo, postoji nekoliko razina odgovornosti, ako se dogodilo, nemamo što raspravljati. Pokrenuti postupak, vidjeti je li na bilo koji način oštećen javni interes i to se kazneno sankcionira zatvorskom kaznom od 6 mjeseci do 5 godina.”

“Znam da vrh Vlade nema nikakav utjecaj na pravosuđe”

Neki s političke scene smatraju da je Dumbović uhićen jer Reformisti više nisu ključni za održavanje vladajuće većine. Čačić odgovara: “To nema blage veze ni na kakav način. U cijeloj priči parlamentarne većine, ona već dugo, dugo, ima ruke za koje i vi znate da su uvijek spremne podići se ako treba. Zašto smo mi važni je ta legitimacija jer nismo ni na kakav način politički vezani bilo lijevo, bilo desno, naš glas je izvorni mandat koji smo dobili samostalno i u tom smislu je naša legitimacija veća od bilo koga koji je prešao s neke strane i dao glas HDZ-u”.

Predsjednik Reformista uvjeren je da vlast, odnosno barem vrh vlasti, nema nikakav utjecaj na pravosuđe.

“Ja to znam. Važna je činjenica da se do jučer objektivno moglo reći da pravosuđe bez politike ili bez barem dubinske spoznaje ili dubinskog utjecaja politike nije ni otvaralao usta. Objektivno, u mandatu ove Vlade imali smo tih 15 ili 20 afera, 10 ministara, ne znam koliko, 20 gradonačelnika…. Upravo to je rezultat borbe protiv korupcije. Do jučer je, da bi se dogodilo da netko iz visoke ili srednje čak politike bude procesuiran, a da politika to nije čula, vidjela, odobrila, bilo teško za očekivati. Sad možda imamo drugu suprotnost, da kad se radi o visokim pozicijama, da predsejdnik Vlade nam pojma. Dobro je da ovog trenutka stranka na vlasti nema utjecaja i ne treba imati utjecaja, otišla je stepenicu dalje – da nema ni spoznaju što će pravousđe napraviti. Znam da nema vrh Vlade, a da li u podzemlju, u strukturama HDZ-ovskim, ne samo HDZ-ovskim, neću reći u u SDP-ovskim jer to nije istina, ali HDZ i desnica, da u tim tajnim službama, policijskim krugovima nema utjecaja, to je druga stvar. Ali sam vrh Vlade, da on na to ne utječe sam uvjeren. Jednostavno zdrav razum to govori. Pa ne bi 20 ministara otišlo. Ne mislim da je to bilo tko od vrha naredio, ali da se netko u sloju, dva sloja ispod trudi da se napravi sve što se može da se i u trećem, petom krugu sumnje može Dumboviću bilo što smjestiti, naravno da to postoji. Ali pravosudni postupak je tu, vidjet ćemo kad će zavšriti”, rekao je Čačić.

Posebno naglašava da bi takvi postupci trebali biti brži, a ne da traju i po više od 10 godina.

“Postoje dva osnovna mehanizma kako sud može biti korumpiran na najvišim razinama i kako može izigravati pravni sustav. U građanskom postupku kad dođe cijela priča do Vrhovnog suda, on može samo jedanput vratiti slučaj, a drugi put mora odlučiti. U kaznenim postupcima sud i suci se odupiru već desetljećima da se to isto uvede. Drugim riječima, ako imaš korumpiranog suca, ne možeš biti osuđen nikad. Drugi dio priče je da ne dođe do presude – počne rasprava pa stane pa za šest mjeseci je druga na koju nitko ne dođe pa za osam mjeseci treći pa se za dvije godine promijeni sudac pa opet sve ispočetka i tako 12 godina. Svi ti uskočki predmeti gdje je javni interes očit, ti procesi se moraju brzo završiti. Ako su nevini, skini ljagu s njih, ako su krivi, osudi ih”, zaključuje Čačić.

