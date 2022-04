Podijeli:







Izvor: Davor Puklavec/PIXSELL

Šef Reformista Radimir Čačić u Newsroomu N1 televizije razgovarao je s Ilijom Jandrićem o energetskoj krizi i o mjerama koje je vlada poduzela da ublaži udar te krize na građane.

“Nije realno očekivati da cijene padaju. Poanta je u tome da one ne rastu”, kaže Čačić na pitanje hoće li cijene proizvoda padati nakon što je Vlada smanjila PDV na neke proizvode.

“Cijene su više-manje došle do nekih svojih granica. Nema razloga da rastu. Ako zaustavimo tu eksploziju inflacije… Ona je opasna za nas, ne samo za nas, za cijeli svijet”, govori.

Čačić smatra da su Vladine mjere, kad govorimo o nafti i plinu, iscrpljene. “Mi dalje ne možemo i ako se dogode dodani poremećaji, mi nemamo više oružja. Mogu se cijene zamrznuti, ali to ne pomaže. Postoji trik, 90 dana pa jedan dan pustite i opet 90 dana. Ali, ako to napravite dva puta, neće biti goriva. Ako ne želimo par-nerpar, ako ne želimo nestašice, onda će cijene ići gore i to će ići gore ovisno od toga kako će se politički uvjetovane cijene kretati”, govori i dodaje kako su cijene uvjetovane politikom onih zemalja, poput Saudijske Arabije, koje bi mogla crpiti više nafte i na taj način sniziti cijene na tržištu, ali to ne žele.

Šef Reformista kaže kako ne vjeruje da će doći do nestašice plina. “Mi kod nas proizvodimo. Transport plina poskupljuje plin i, ti koji nama prodaju po europskim cijenama, pametnije je da nama prodaju nego Austriji, ostat će im više novca. Za nas je sretna okolnost da Orban ima direktnu vezu s Putinom jer nas ne dovodi u situaciju da zabranimo izvoz nafte i plina koji se ovdje vade izvan zemlje”, objašnjava. Uvjeren je kako do toga neće doći.

Čačić smatra i kako građanima treba dopustiti da svi na svoje krovove postave solarne panele i da ih se treba potaknuti na taj korak čak i time da se država odrekne svog dijela u tom. “Pusti ljude na naprave svoju struju, da ne moramo uvoziti”, govori Čačić.

