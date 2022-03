Podijeli:







Šef Reformista Radimir Čačić gostovao je u N1 studiju uživo. Komentirao je prijetnje ministrici Nataši Tramišak, kao i pad letjelice u Zagrebu te oprečne informacije koje se javljaju oko toga. Dotaknuo se i energetske krize i mogućih poskupljenja.

Komentirajući prijetnje ministrici Nataši Tramišak, Radimir Čačić je uspoređujući s vlastitim iskustvom s prijetnjama rekao:

“Svom šefu nisam nikad prijavljivao ništa. Bilo je različitih prijetnji. Jedna prijetnja je bila bombama kad je došla policija i ispraznila kuću. Pa je bio poslan član SIS-a da ću dobiti metak u čelo – tu prijetnju sam prijavio predsjedniku Vrhovnog suda, Vlade i Sabora; Tuđmanu nisam jer ga je on i poslao; jedino je Krunislav Olujić regirao koji je tad bio predsjednik VS-a. A zadnja ozbiljna prijetnja je bila ova Bašićeva kad mi je napisao da znaju nagrađivati prijatelje, a obračunati se s neprijateljima – tu prijetnju sam predao načelniku zagrebačke policije.

Mislim da su prijetnje ministrici ozbiljne. Lobije koje spominje, to je ozbiljno… Neka se policija time pozabavi. Ne vidim potrebu da se obavijesti premijer, ja sam stvari rješavao sam. Prijava i policija pa neka rade svoj posao.”

Govoreći o padu bespilotne letjelice u Zagrebu rekao je: “Rekao sam da je to jedna od stvari o kojima nemam pojma. Čudi me i nije dobro da su svi koji su o tome govorili, govorili bez jasnih argumenata. Bit će loše ako se pokaže da neke stvari nisu točne. Ne mogu ulaziti u kemijske ekspertize ostataka. Priču s glavnim tajnikom treba drugačije gledati, on nije bio dovoljno informiran. No, procjene policijskog centra i forenzičara moraju biti relevantne – ili imamo nesposobne vojne forenzičare ili policijske. Nikako nije dobro. Ako se pokaže da su vojne službe toliko nesposobne da nisu u stanju razaznati je li bilo eksploziva, onda jao nama. Isto ako policijski forezičari nisu sposobni. Ako ništa, neka uzmu nezavisnu, treću ekspertizu, pa će nam netko reći, doznat ćemo za pola godine.”

Čačić smatra da je Zoran Milanović ovaj put dobro postupio što nije na prvu reagirao: “Mislim da se Milanović postavio bolje. Mogli su obojica drugačije, no ovaj put Milanović nije na prvu reagirao nego s distancom.”

“Imamo eksplozivnu situaciju, opasniju od drona i prijetnji Tramišak”

Šef Reformista je upozorio i na situaciju s rastom cijena:

“Imamo eksplozivnu, opasnu situaciju – opasniju od drona i prijetnji Tramišak – u dijelu nafta-plin pokušavamo kozmetički petljati. Pričamo o dizanju samodostatnosti, ali sve su to priče za malu djecu. Ni nafta ni plin nemaju veze s vama ni sa mnom. Oni jesu na hrvatskom tlu, ali tvrtka koja plati koncesiju postaje vlasnik tog plina i nafte. Priča da mi nešto kontroliramo i da ćemo imati plin ako dođe do frke, to su isto priče za malu djecu. Ako vlasnik odluči da to ne ostaje u Hrvatskoj, neće ostati. To sve skupa nema veze s nama, nemojmo prodavati maglu.”

Dodaje da je premijeru predložio izmjenu zakona da građani koji ugrade solarne panele dobiju povrat PDV-a:

“Ta vrsta plivajućeg PDV-a mora se uvesti. Sve je to beznačajno u odnosu na dramu koju proživljavamo na struji koja će eksplodirati u idućim danima. Do 1. travnja imamo fiksiranu cijenu, imamo nered na tržištu i nesigurnost. Za gospodarstvo nisu najveći problem teški uvjeti, nego imaš li predvidive uvjete. Električna energija je naša za razliku od plina. Uvozimo električne energije oko 20 posto. Imamo i hidroenergiju. S Plenkovićem je dogovoreno da se napravi analitika. Ideja je da svaki građanin na svoj krov može staviti solare do svoje potrošnje, pozvati radnika iz Elektre pa da s računom s tim dođe u Poreznu i da mu država vrati PDV, odnosno 20 posto subvencije. Ta osoba de facto idućih 25 godina ima besplatnu struju. Premijer je to shvatio, napisao sam koncept i poslat ću ga danas.”

