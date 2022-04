Podijeli:







Predsjednik Narodne stranke reformisti, Radimir Čačić, gostovao je u N1 studiju uživo, i komentirao nove ministre u Vladi.

Kandidati za ministre u srijedu su predstavljeni koalicijskim partnerima.

“Ne da nisam ja imao nijedno pitanje, nitko nije imao nijedno pitanje. To su ljudi koji su suštinski nepoznati svima nama, govorim o koalicijskim partnerima, jednostavno nisu bili na takvim funkcijama. Iz njihovih biografija vidljivo je da tu nema nekakvih točaka, to propitivanje otvorenih bokova, dubinskih slojeva, upitnika, što se javljalo kod ministra Paladine, ovdje to jednostavno nije tako”, rekao je Čačić.

“Anja Šimpraga došla je iz Sabora, bila je na funkcijama u Saboru, nema nikakvih u biografiji političkih ili drugih mrlja. Marin Piletić gradonačelnik je malog grada, njegovi su izborni rezultati dobri, u izvršnoj vlasti očito isto tako, potvrđen je s boljim i većim postotkom u prvom krugu. Čovjeka ne poznajem, nikad ga nisam vidio, kao što nisam poznavao ni Šimpragu. Što se tiče Davora Filipovića, on je nešto poznatiji, ali više po svom političkom djelovanju. Čovjek je s fakulteta, ima u tom dijelu odličan CV, doktorirao je s 26 godina ne bilo gdje, njegov doktorat je proglašen za jedan od najboljih doktorata u europskim razmjerima, to je ozbiljan čovjek iza kojeg ne stoje rezultati u izvršnoj vlasti, jer nisu mogli stajati”, rekao je o kandidatima.

“Ovdje su tri čovjeka koja ustvari ne možete napasti”

Objasnio je da se radi o ljudima koji nisu javno eksponirani pa ih se nije imalo zbog čega napasti.

“Ovdje imate tri čovjeka koje ustvari ne možete napasti. Možete reći za Filipovića da su neke izjave nespretne, ali on postaje ministar gospodarstva”, rekao je Čačić.

Plenković je na predstavljanju Filipovića rekao da će on sada imati priliku pokazati zašto mu vjeruje. “To je dobra opservacija zato što je u odnosu na Piletića i Šimpragu, koja je kadar Pupovca, ovo baš direktno kadar na ključnom ministarstvu Plenkovića iza kojega je Plenković osobno bezrezervno stao i to s onako baš vrlo, vrlo snažnim riječima i superlativima. Bit će prilike u vrlo kratkom roku, on dolazi u situaciju koja nije ista, ne može se povući paralela sa situacijom u koju je došao Tomislav Ćorić”, rekao je Čačić.

Za Ćorića je rekao da je bio korektan ministar.

“On si je mogao dozvoliti da ne ide investiciono agresivno, a Filipović si to ne može dozvoliti, mora pokazati snagu i hrabrost, moramo odmah vidjeti spremnost da kaže do kraja godine definirat ću, a tijekom mandata započet ću”, rekao je Čačić pa nabrojao tri projekta koja bi Filipović u svom mandatu trebao napraviti ili pokrenuti.

Što Filipović treba napraviti?

Prvi je Dubrovnik 2, što je Čačić ocijenio kao najbolju i najveću hidroelektranu koju Hrvatska ima, a oko koje se 40 godina ništa nije radilo. “On mora reći – da. Moramo napraviti i nešto što nam je ovog trenutka izmaklo iz ruku, a to je povratak jadransko-jonskog plinovoda u špicu, u top investicija iza koje stoji Europska unija, to je 600 milijuna eura, i doći do Albanije. I treće, odmah napraviti upgrade za veći LNG i pripremiti do kraja mandata teren za izgradnju kopnenog”, rekao je Čačić.

Dodao je još nešto.

“I jedna velika ogromna stvar koju sam pokušao objasniti Milanoviću, pokušao sam objasniti Plenkoviću, pokušao sam objasniti Ćoriću, e sad ću pokušati objasniti Filipoviću. Oni ne da nisu razumjeli, nego nisu imali snage da to odluče, a radi se o četiri hidrocentrale na Savi iznad Zagreba koje daju mogućnost da otvore Savu kao osnovni prirodni tok rijeke, na način da Zagreb dođe na Savu bez ovih platoa. Ta ideja je pripremljena, elaborirana, o tome sve znaju Hrvatske vode, za to postoje projekti u HEP-u, i nitko se ne odlučuje. To je najveći projekt koji Hrvatska ima otvoren, ima spremnost Europe da stane iza njega, ali radi se o tome da je to malo kompleksno”, rekao je Čačić.

