Izvor: N1

Reformisti više nisu dio vladajuće koalicije, njihov predsjednik Radimir Čačić na današnjem se sastanku parlamentarne većine zahvalio na dosadašnjoj suradnji.

“Današnji sastanak je bio kao i dosadašnja suradnja, čak i mrvicu ugodnije jer je do sada, na svih ovih stotinjak sastanaka, bilo i nekakvih iskrica, sukoba. Danas je to bilo više kurtoazno, ali rekao bih i sa sadržajem”, rekao je Čačić za N1 koji je na sastanak, za oproštaj, donio i kremšnite.

“Zahvalio sam se na suradnji, pohvalio sam format koji nakon Račana nitko nije uspostavio – kontinuiranu komunikaciju, svaki tjedan na razini premijera, ministara i ljudi iz vladajuće koalicije. To nije samo format, tu je i sadržaj. Tu se neke stvari kažu i neki zaključci koji su korisni za zemlju. Dobar je format, treba imati vremena, energije, živaca, pdoniejti nekad i neke batine… Sve to skupa je jedna dobra osobina i to je zasluga Plenkovića.Zahvalio sam se kolegama na suradnji”, kazao je šef Reformista.

Je li ipak ostavio otvorena vrata suradnji? Ne u ovom mandatu, kaže.

“Ne. o tome nije bilo rasprave. Svi koje sjede tamo dobro me poznaju. Ako smo nešto rekli, tako i napravimo. O budućoj suradnji u ovom mandatu nema govore. A za buduće suradnje nakon izbora… Mi smo stranka centra po definiciji primarno idemo s lijevim centrom, ali isto tkao i s desnim centorm, ne s radikalima – lijevim i desnim, ali da bi to bilo moguće sutra, pretpostavka je da HDZ-ova Vlada realizira ono što je obećala i potpisala u odnosu na Reformiste, a što je i razlog našeg izlaska. Očekujemo da se to napravi, premijer je ponovno danas ponovio da će se to učiniti. Govorimo o tome da se prokrene, da se naruči taj projekt za nizinsku prugu. Ali ako ga osptruiraš, a naše duboko uvjerenje je da je tako, iako je Plenković to ponovno danas opovrgnuo, ali Stričak radi drugačije. Vidjet ćemo, bit će prilike za provjeru”, poručio je Čačić.

Potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved nakon sastanka je rekao da očekuje nastavak korektnog odnosa s Čačićem iz pozicije opozicije.

