Radimir Čačić, šef Reformista i član vladajuće koalicije, gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao izbore u Sloveniji, kao i rekonstrukciju Vlade, koja je već ranije najavljena.

Naša Iva Puljić Šego upitala je Čačića treba li Hrvatskoj jedan Robert Golob.

“Apsolutno. Iz puno razloga. Zemlju treba ozdraviti, liberalnom lijevom centru treba dati prostora da vodi zemlju, treba iskočiti iz tih partitokratskih struktura koje su kancerogene za nas, što ubija potencijal zemlje”, rekao je Čačić.

Upitan tko bi bio dio te lijevo liberalne Vlade, Čačić je rekao da to “potencijalno može biti Možemo!, zeleno-lijevo, sve ovo što objektivno nema političku snagu, Centar, Fokus, mi i sve ovo nepostojeće”.

“Ja ne bih surađivao u smislu izlaska na izbore s HDZ-om, nisam nikad i nisam ni sad. Sve je bolje od nedostatka vođenja države i nemojmo se zavaravati. S SDP-om sam u životu išao samo jedanput”, rekao je Čačić.

Što se tiče rekonstrukcije Vlade, Čačić je rekao da ćemo je dočekati. “Jasno je rečeno i od strane predsjednika Vlade i HDZ-a i od strane potpredsjednika HDZ-a da će to biti sad, ovo sad je bilo predviđeno nakon Uskrsa, prošao je katolički, a sad imamo i pravoslavni. Očekujemo da se to dogodi, vjerojatno sad baš ne, jer prvo se na tijelima HDZ-a o tome treba razgovarati. Što se mene tiče, što prije, to bolje to učiniti”, rekao je Čačić.

Govoreći dalje o rekonstrukciji, Čačić je rekao da će otići tri do pet ministara. “Neće manje od tri, neće više od pet. Zasad se o tome ozbiljno govori, tako izgleda, postoji i u javnosti neka alternativa. Ja bih bio za širu rekonstrukciju, i ne samo ja, nego i drugi partneri, i to do pet. Vođenje sustava je isto tako znanje i loše vođenje sustava je puno bolje od nikakvog, puno bolje od anarhije, puno bolje nego da se netko uči vladati na vama”, rekao je Čačić.

Upitan za ministra Ivana Paladinu, Čačić je rekao da će, bude li tu bilo kakva potvrđena optužnica, oni izaći iz Vlade i za njega i za svakoga drugoga.

Na pitanje je li bilo mudro u Vladu uvesti čovjeka koji je opterećen aferama i činjenicom da je u mladoj dobi stekao ogromno bogatstvo, Čačić je rekao da to sigurno nije olakšalo situaciju. “Što se primanja tiče, ja sam svoja najbolja primanja u ivotu imao između 24 i 27 godina”, rekao je Čačić.

