Izvor: N1

Predsjednik Reformista Radimir Čačić gostovao je u N1 Studiju uživo nakon sastanka vladajuće većine.

Njemu osobno važna tema bila je, kaže, ugradnja solarnih panela.

“Ja tu temu guram, pitanje energetike. Još jedanput sam podcrtao značaj priče o solarima, koliko to ima efekata i na standard građana i na jedinice lokalne samouprave. Cijela priča je jako povezana. Ministar Filipović je potvrdio da na tome intenzivno radi. Svi imaju pravo, svi mogu graditi, svi koji nisu u sustavu PDV-a – naprave, donesu potvrdu i dobiju povrat. Takvu direktivu je nedavno i Europska unija dala. Može se uvesti i nulta stupa na solare, ali mislim da je ovo što sam predložio bolje i za državu i za građane”, rekao je Čačić dodavši kako vjeruje da vjeruje da je ovo moguće i da će se dogoditi: “Mislim da je jesen neki zadnji datum”.

Komentirao je i optužnice za ratne zločine iz Srbije protiv četvorice hrvatskih pilota.

“Jedan od tih pilota je Reformist, ja nemam nijedan razlog da čovjeku ne vjerujem, da je sve to skupa jedan kontsrukt i laž. znamoda je to pravno nečisto. Moramo štititi nevine ljude i svoje ratne heroje. No postoji i ‘B’ – nije važno tko je otvorio temu ratnog zločina, ako on postoji, na nama je da to procesuiramo, ne trebaju nam Srbi to raditi. I to je sva pamet”, smatra Čačić.

“Postoji neupitna stvar, a to je da se policajca ne može napasti”

Osvrnuo se na prošlotjedni sukob Torcide i policije na autocesti A1, ističe da cijela priča ima puno širi kontekst i da sve treba detaljno ispitati. Pita se i što su radile tajne službe.

“Postoji neupitna stvar, a to je da se policajca ne može napasti. Nije važno koliko sam ja frustriran, ne mogu na policiju bakljom, lancem…”, rekao je Čačić pa komentirao korištenje vatrenog oružja od strane policije: “Nemamo što o tome razgovarati, ako je policajac napadnut, ugrožen mu je život, moguća je fizička ozljeda, on ima sva regularna prava. Sve istrage su nužne, sve se treba pročešljati. Stvari su jasne, ne može se napasti policajaca i životno ga ugroziti. Ako je ugrožen, ima pravo reagirati, o tome nema spora. Drugi dio priče, naravno da treba sve rigorozno preispitati, je li došlo do prekoračenja, čija je odgovornost, zašto nije bilo gumenih metaka…”

Čudno mu je i kako nitko nije znao da se nešto takvo sprema jer “svaka policija ima svoje doušnike, a meni je Božinović na sastanku rekao da ih nemaju”. “Glupost je da se to dogodilo spontano, slučajno. Ova država ima i mora preuzeti odgovornost na ovom i na takvim događajima. Što je radila tajna služba? Točka. Čuli smo ih za svakakve bedastće, ali ovdje nismo znali da se nešto.”

Teza Ivice Puljka, kandidata za gradonačelnika Splita je da je jedan od uzroka nereda činjenica da je HDZ zarobio sve institucije.

“Mislim da je predsjednik HNS-a Dalmatinac, iz Novalje je pa valjda je hajdukovac, baš da navija za NK Varaždin, ne vjerujem. Ali naravno da je to problem, da je HDZ umrežen totalno, opravdane su to frustracijue. Baš u HNS-u imamo lažni sustav. To sve treba sankcionirati. To je ozbiljan dio problema, ali nije razlog da se lancima napada policajce i bacaju baklje na njih. Evo, u mojoj Varaždinskoj županiji, u godinu dana – ravnatelj Crvenog Križa je HDZ-ovac, ravnatelj bolnice, ravniteljica ljekarni koja je bila nestranačka je smijenjena… U roku od godinu dana svi nestranački su smijenjeni i svi HDZ-ovci su postavljeni. Nema više ni portira koji nije HDZ-ovac. Puljak ima pravo to izaziva užas, frustracije. To je sve istina. Rekao sam Plenkoviću za Županiju, što taj njegov ‘lokalni umjetnik’ radi, sve to oni znaju. Točno znaju da je to jadno, nesposobno, umreženo, da su pokrili sve do zadnjeg portira. Jadna nam zemlja, ali to je tako”, rekao je Čačić.

“Ako Ćorušić ne ode, to je grijeh HDZ-a”

Komentirao je i slučaj ravnatelja KBC-a Zagreb Ante Ćorušića – koji je u nedjelju, prilikom gostovanja u jednoj TV emisiji, iznio cijelu povijest bolesti i medicinske dokumentacije te naveo prezime pacijentice kojoj je izvadio krivi jajnik zbog čega je bolnica platila odštetu – u Newsroomu je komentirala Jasna Karačić, predsjednica Udruge za promicanje prava pacijenata. Ćorušić kaže da pogreška nije ni približno dramatična kakvom se predstavlja u javnosti. Čačić jasno poručuje da šef KBC-a mora podnijeti ostavku.

“Apsolutno mora otići. To je sramota za profesiju, sramota za ovu državu. Ako ne ode, to je HDZ-ov grijeh. Takvi ljudi, sad kad je explicite jasno o kojem je tu profilu riječ, da slučaj Čavajda nije bio slučaj nego je pravilo… Isti zakon je u Sloveniji, tamo besprijekorno funkcionira, a kod nas je pobačaj gotovo postao ilegalan. I sve to u zadnjih 10-ak godina kad je HDZ potpuno preuzeo tu priču”, rekao je Čačić.

