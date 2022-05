Podijeli:







Kontroverznom inicijativom da Hrvatska zeleno svjetlo za proširenje NATO-a na Finsku i Švedsku uvjetuje promjenama izbornog zakona u BIH - predsjednik Zoran Milanović uzburkao je strasti i na domaćoj političkoj sceni, ali i u Bosni i Hercegovini. Sad ili nikad, tvrdi Milanović i optužuje kako je Plenkovićeva politika prema bosanskohercegovačkim Hrvatima licemjerna. Iz vladajuće stranke Milanoviću uzvraćaju da ponovno kompromitira hrvatsku vanjsku politiku. Štoviše, tvrde da se šef države urotio s Mostom i da među Hrvatima u BiH pumpaju radikalno desnu opciju kako bi oteli glasove HDZ-u. U međuvremenu, rokovi za pokretanje izbornog procesa u BiH istječu i sva je prilika da će se na izbore u listopadu izlaziti po trenutno važećem zakonu. Što to znači za Hrvate u BiH, što bi im donio bojkot izbora i tko je najodgovorniji za propast pregovora oko reforme izbornog zakonodavstva? U TNT Dvoboju na ovu temu stavove su sučelili ministar vanjskih poslova Gordan Grlića Radman (HDZ) i Nino Raspudić (Most).

Ministar Radman kaže kako je vjerojatno da će se na izbore u BiH ići prema trenutno važećem zakonu, ali “da to ne znači da je sve propalo”.

“Ova Vlada, ono što dosad nikad u povijesti nije bila nijedna Vlada, učinila je toliko da smo uspjeli internacionalizirati i staviti na međunarodnu političku agendu staviti pitanje hrvatskog naroda”, kaže Grlić Radman dodajući da je ključna važnost konstituvnosti te da će to postati “rječnik Europske unije”. Prema njegovim riječima, u politici se problemi ne mogu riješiti preko koljena, nego je važno biti uporan i strpljiv. “Hrvatska je postala čimbenik, mi otklanjamo svu onu štetu koju su prethodne Vlade radile”, kaže ministar. On dodaje i kako je predsjednik Milanović oslabio položaj Hrvata i spomenuo “Milanovićevu izjavu da Hrvatima u BiH treba oduzeti pravo glasa jer ne plaćaju porez”.

Milanović nikada nije otvarao temu Hrvata u BiH u Europskom vijeću, ali Planković jest, tvrdi Grlić Radman.

“On šteti ovim sada inzistiranjem. On se ušančio u dvorište, blokira svaki narativ prema vani, šalje krive poruke”, nabraja Grlić Radman.

“Anesteziolog Hrvata u BiH”

Nino Raspudić rekao je kako će CIK u srijedu raspisati neustavne izbore. “To raspisivanje izbora bit će konačni, bjelodani debakl jedne kukavičke, poltronske i vjerojatno izdajničke politike. Plenković je barem godinu dana intenzivno dolazio i uvjeravao Hrvate u Bih da će promijeniti Izborni zakon koji će im jamčiti da biraju svoje predstavnike. Pokazalo se da je bio anesteziolog u toj operaciji umrtvljavanja Hrvata u BiH, da im je mazao oči”, rekao je Raspudić dodajući kako očekuje “minimum časti” od Radmana i da u srijedu podnese ostavku.

“Hrvatska se mora početi ponašati kao punopravna članica EU-a i NATO pakta. Mi ne tražimo za Hrvate u BiH ništa što nemaju i druga dva naroda. Nema nikakvog razloga da se taj potez ne povuče, to nije nikakav presedan”, rekao je Mostovac.

Ministar Grlić Radman kaže kako “nikada nije jamčeno nego je govoreno o ulaganju naših napora”. “Ne može mi Raspudić govoriti o časti, on radi teatar, cirkus, obiteljski je uhljebljen u Saboru. On ovdje dolazi s predumišljajem, njegov je jedini cilj rušenje Vlade Andreja Plenkovića. Njegov je jedini domet sjedenje u Saboru koji je najgori Sabor od početka Hrvatske države”, rekao je ministar Radman dodajći kako “usprkos Raspudiću ne želim podnijeti ostavku”. “Ni govora. On Andreju Plenkoviću nije, ne do koljena, nego do gležnja”, rekao je.

Tko je dijete komunista, tko je Raspušenko?

Od Hrvata u Bosni i Hercegovini, gosti Dvojboja stigli su i do obiteljskih odnosa i toga tko je komunističko dijete, a tko nije. Nisu se uspjeli složiti ni oko “šalabahtera” koji je Raspudić donio sa sobom i zapisivao na njega. Ministar mu je rekao da se ponavlja i u nekoliko navrata mu rekao kako govori stvari sa šalabahtera i da bi trebao reći nešto novo.

“Parole, parole, parole. Iza vas ne stonji ništa, iza nas su djela, a iza vas samo riječi”, rekao je ministar Raspudiću. “I vama je bolje da razmislite. Da razmislite, puno toga ne biste rekli”, odgovorio je Raspudić. Ministar je zatim rekao kako su Raspudić i Milanović kao Lolek i Bolek, a Mostovac mu je odgovorio da bi i njemu bilo “bolje da prijeđe na pravu stranu”.

“Imate obraza pristojne akademske ljude optuživati za uhljebništvo”, poručio je Raspudić. “Vi i predsjednik radite smutnju… vi ste Raspušenko”, rekao je Grlić Radman Raspudiću.

Ministar kaže kako je predsjednik svojim politikama oslabio položaj Hrvata u BIH. “Sada mi rješavamo štetu koja je nastala, to se ne može preko koljena napraviti”, rekao je Grlić Radman.

Na pitanje što se može promijeniti kad se jednom raspišu izbori, on kaže: “Može.” “Ne može Raspudić koji je ’91. napustio BiH govoriti da voli BiH više od mene”, rekao je Grlić Radman.

“Ne vjerujem da je Raspudić zagovaratelj jednakopravnosti u BiH, on samo želi doći na vlast rušenjem Vlade”, rekao je ministar, a Raspudić je odgovorio kako zaista želi srušiti “kriminalnu Vladu”. Rekao je i kako je iz Mostara otišao sa 16 godina s maloljetnim sestrama i majkom, dok je ministrov otac privatizirao tvornice. “Raspitajte se malo, što je vaš otac radio”, odgovorio je ministar.

Grlić Radman je zatim Raspudiću rekao da čita loše knjige. Na spomen Kardelja, ministar je rekao: “Ma kakav Kardelj, dajte, molim vas, to se valjda jedino u vašoj obitelji čitalo.”

Konstitutivnost

Na ministrovu izjavu da su oni osvijestili partnere o konstitutivnosti, Raspudić je pitao: “Ma koga ste vi osvijestili, molim vas?”

“Bojkot nema smisla. Hrvati su žrtva, a mogli bi po tome postati i krivac. Treba njegovati strpljenje. Bitno je da se ne smijemo obeshrabriti. Položaj Hrvata je činjenica na kojoj moramo inzistirati. Mi imamo poluge i instrumente. To se ne može dogoditi preko noći, a do izbora se puno toga može dogoditi”, rekao je ministar.

“Meni su važniji Hrvati od Bosne i Hercegovine. Dabogda sutra propala ako moj narod neće biti ravnopravan”, rekao je Raspudić dodajući kako Finsku i Švedsku treba uvjetovati pitanjem Hrvata u BiH. Grlić Radman rekao je da je to neodgovorna politika.

