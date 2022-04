Podijeli:







Prijedlog šestorice umirovljenih hrvatskih generala da predsjednik Zoran Milanović pomiluje bivše dužnosnike jugoslavenske, ali i hrvatske obavještajne službe, Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, izazvao je niz oprečnih reakcija. Oni su u Njemačkoj osuđeni na doživotni zatvor zbog sudjelovanja u ubojstvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića te su kasnije izručeni Hrvatskoj gdje izdržavaju kaznu. Generali, među kojima je i Ante Gotovina, u zahtjevu ističu njihove zasluge u uspostavi Republike Hrvatske i Domovinskom ratu. No, nakon oštrih reakcija jedan je povukao svoj potpis, a još jedan razmišlja da učini isto. U svakom slučaju, velik izazov za predsjednika Milanovića koji do sada nikoga nije pomilovao te je više puta govorio da tu ovlast treba ukinuti jer je relikt monarhizma.

Devet godina od prijepora treba li Josipa Perkovića i Zdravka Mustača izručiti Njemačkoj, ponovno su centru pozornosti. Sada se raspravlja o tome treba li ih predsjednik Milanović pomilovati. Zamolbu predsjedniku potpisalo je šest hrvatskih generala – kako doznajemo na inicijativu Ante Gotovine i Ivana Čermaka.

“Sve što smo imali za reći o brigadiru Perkoviću i Mustaču rekli smo u pismu i nema dodatnih komentara za sada. A što se tiče Vašeg pitanja svi stojimo iza svojih potpisa, a zašto je povukao svoj potpis general Ćosić to trebate pitati njega”, odgovorio je na naše upite Čermak.

Krešimirć Čosić koji je potpis navodno povukao na naše pozive i poruke nije odgovorio. Nakon javnih kritika i predsjednik Hrvatskog generalskog zbora Marinko Krešić za N1 kaže da će o danom potpisu – ipak promisliti.

Generali Ljubo Ćesić Rojs, Domazet Lošo i Pavao Miljavac ostaju pri svom.

“Otvarao je granice kada su dolazile tisuće i tisuće pušaka iz vana, bio je najbliži suradnik, po tajnim podacima, Tuđmanu. Mustač, dok je bio u Beogradu bio je u kontaktu i davao masu kvalitetnih podataka”, kaže Miljavac.

Njihovo izručenje zbog ubojstva Stjepana Đurekovića danima je izazivalo prijepor u javnosti: Milanović, tada premijer, tome se protivio, njegova vlada donijela tzv. Lex Perković. Pred ulazak u EU spekuliralo se da je to bio razlog nedolaska Angele Merkel na proslavu.

No, u predsjedničkom mandatu Milanović nije odgovorio ni na jedan od 274 zahtjeva za pomilovanjem, a u kampanji je više puta govorio da tu predsjedničku ovlast treba ukinuti.

Bivša premijerka Jadranka Kosor i bivši predsjednik Ivo Josipović koji su i onda smatrali da suđenje treba biti u Hrvatskoj, sada kažu da je pred Milanovićem izazovna odluka. Jadranka Kosor podsjeća da su Perković i Mustač bili bliski suradnici predsjednika Tuđmana.

Psihijatar Herman Vukušić, blizak Domovinskom pokretu, kaže da nije jedini koji misli da su generali jude, a prstom upiure u Zorana Milanovića.

“Posve jasno da njegovo podilaženje vojsci, desnici, da je sve to bilo s predumišljajem da dođe do ovoga čina on jer on to mora napraviti jer ima međugeneracijski dug tim struktrurama”, smatra Vukušić.

Iz Ureda predsjednika službenih izjava nije bilo. Kao ni iz SDP-a. Iz HDZ-a, poručuju, temu će komentirati nakon Uskrsa.

Perković i Mustač u Hrvatskoj služe doživote kazne na koje su osuđeni u Njemačkoj 2016.

