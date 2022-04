Podijeli:







Izvor: N1

Nezavisni saborski zastupnik Hrvoje Zekanović i tajnik Kluba zeleno-lijevog bloka u Hrvatskom saboru te zastupnik Možemo! u Skupštini grada Zagreba, Gordan Bosanac bili su gosti emisije Izvan okvira.

Na početku je tema bila najavljena rekonstrukcija Vlade. Zekanović je kazao kako i tri ministra koja će biti promijenjena u rekonstrukciji nisu malo.

“Hoće li biti još koji, ja ne znam. Možda je predsjednik Vlade mogao iskoristiti priliku pa smijeniti neke od spornih ministara. Pričekajmo petak kad će biti glasovanje o ministra. Tri ministra nije malo, ali špekuliralo se da će biti još više”, rekao je Zekanović.

Bosanac pak smatra da rekonstrukcija uopće nema smisla.

“Mi smo stavili u saborsku proceduru da premijer vrati mandat građanima. To naprosto više ne drži vodu. Moramo gledati u to što je ova Vlada isporučila. Dvije potpuno neisporučene stvari su se dogodile – jedna je obnova Zagreba i Banovine, a druga je rekordna smrtnost od covida. Mi smo rekli da se više nema smisla igrati rekonstrukcije”, govori Bosanac.

“Plenković nije lider”

Ističe da je sasvim jasno da Plenković nije lider.

“On je čovjek koji improvizira. I on se nekad snalazi, a nekad se ne snalazi. Mislim da je centralno pitanje da Plenković shvati da je izgubio kontrolu nad ovom zemljom”, kazao je Bosanac.

Zekanović je pak replicirao na tvrdnju Bosanca da Plenković nije lider.

“To je smiješno. Tomašević je lider? Lik koji ide biciklom na posao, a ima plaću od 20 tisuća kuna. To je toliko jeftini populizam. Kad netko odgovara za grad od milijun ljudi, on nema vremena vozit se biciklom po Zagrebu. On se vozi po gradu jer mu je dosadno i jer ima vremena. To je takav jeftini populizam. Tomašević lider? Pa to je klaun ljudi moji. Zagreb se pretvorio u favelu. Otiđite u Trešnjevku”, govori Zekanović.

“Ne zovem vas ja slučajno Možemost”

Zekanović se na to nadovezao i rekao da između Možemo! i Mosta postoji jedna sinkronizirana suradnja.

” Ne zovem vas ja slučajno Možemost – u svim temama, u svim nastupima, u svim kritikama. A onda kad se pokušava staviti znak jednakosti jer jeste istovjetni, vi s rigidne ljevice i oni koji su ravnozemljaši – uvijek se svi pokušavaju distancirati jedni od drugih. Pa recite – mi zajedno surađujemo, provodimo iste politike – ne trebate se sramiti svojih partnera političkih”, govori Zekanović.

Zekanović napominje da on nikada nije napustio niti jednu stranku.

“Suverenisti su me izbacili iz stranke. Mene su moji kolege izbacili iz stranke zbog stava o cijepljenju. Mislio sam da će biti malo više pobornika znanstvenog pristupa, ali nije bilo”, ističe.

Što se tiče Zekanovićevih pregovora oko ulaska u HSP, potvrdio je da je obavio razgovore s predsjednikom HSP-a i još nekim dužnosnicima.

“Kad se dogovorimo eventualno, zajedno ćemo obavijestiti hrvatsku javnost. Radi se o jedoj autentičnoj političkoj opciji, tako da i ti razgovori nisu nelogični”, kazao je.

Bosanac kaže da će Klub zeleno-lijevog bloka apsolutno biti protiv novih ministara.

“Nama je puno važnije – predat ćemo potpise kojima se mora ubrzati dnevni red, da se ubrza raspuštanje Hrvatskog sabora, to je centralna tema koja nas zanima. Ne bih ulazio u analizu novih imena ministara. Siguran sam da će se mediji dati na posao i da će već kroz dva-tri tjedna isplivati neke nove afere”, rekao je Bosanac.

Mjera roditelj odgojitelj

Visoki upravni sud u ponedjeljak je donio odluku kojom se stopira smanjivanje naknada roditeljima odgojiteljima.

“Poštivat ćemo trenutnu odluku suda, s kojom nismo ni sretni ni zadovoljni. Ono što smo problematizirali u našem odgovoru, a to je pitanje koji je reformatorski potencijal većine koje dobije povjerenje na izborima. Građani su jako dobro znali kome daju povjerenje i što mi zastupamo. Mi tu pronatalitetnu politku vidimo drugačije. Želimo graditi vrtiće. Mi ćemo koristiti sve moguće instrumente žalbe koje imamo”, rekao je Bosanac.

Zekanović pak kaže da je era Milana Bandića bila čudnovata era, ali da je jedna stvar za koju mu može priznati da je napravio dobro upravo demografija.

“Zagreb je bio jedan od rijetkih gradova koji je držao glavu iznad vode po natalitetu. Zagreb je jedini grad koji ima financijska sredstva da može dati takvu mjeru. Ja ne vidim ništa osim jednog suludog inata da se ugasi nešto što je dobro. Ako je 200 tisuća ljudi znalo da će se ta mjera ukinuti i zato su glasali za Tomaševića, onda Hrvatima nema pomoći”, mišljenja je Zekanović.

“Sad kad budu parade u svibnju, tu će oni uložiti sav trud da biciklist Tomašević dobije ponovno izbore. Ovi s gej parade će vam natalitet donijeti”, poručio je Zekanović.

Demografske politike

Bosanac je na to kazao da je njima važno da Grad Zagreb uvedu u 21. stoljeće.

“I to je bila i odluka za promjenu demografske politike te za obnovu”, ističe Bosanac.

Zekanović je poručio Bosancu da se njihova demografska politika svodi na parade ponosa.

“Ako vi mislite da ćete s tom populacijom s kojom ćete marširati kroz koji tjedan doprinijeti natalitetu u našoj državi Hrvatskoj, onda ste u zabludi. Biologija vam nije jača strana”, rekao je Zekanović.

Bosanac je pak rekao da je Zekanović napravio važan iskorak prema znanosti vezano uz cjepivo i čestitao mu na tome.

“Ja sam duboko uvjeren da vi imate snage u sebi napraviti još jedan znanstveni iskorak i prema seksualnim i rodnim manjinama i riješiti se i tih vrsti predrasuda”, kazao je Bosanac.

“Koje ja to predrasude imam? Vi imate predrasudu da se iz takvih zajednica može stvoriti život. Vi ne prihvaćate znanstvenu činjenicu da život započinje začećem”, odgovorio mu je Zekanović.

Cijeli razgovor pogledajte u videu.

