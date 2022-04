Bulj: Vučić, šegrt četničkog vojvode Šešelja, terorizira Hrvate u Srbiji

Podijeli:







Gost N1 Studija uživo bio je sinjski gradonačelnik i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj.

Komentirao je “slučaj poligraf” njegovog strančkog kolege Nikole Grmoje i HDZ-ovog Maria Kapulice. Kapulica je rekao da je prošao poligraf, da se vidi da nikad nije bio u Slovenskoj 9 te da je Grmoja postao “politički mrtvac”.

“Nema razloga da Grmoja bude politički mrtvac, prije bih rekao da je to stranka koja je osuđena za korupcij. Nisam pratio što su govorili u komunikaciji, no Slovenska 9 je način upraljanja HDZ-a. Ne bih tu ništa puno dodavao. Znam da je Grmoja imao brojne informacije o tome tko je bio u Slovenskoj 9”, rekao je Grmoja.

“Hrvatski veleposlanik u Srbiji maltretira naše ljude umjesto da pomogne”

Na izobrima održanim prošlu nedjelju u Srbiji predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) i prvi na listi koalicije “Zajedno za Vojvodinu – Vojvođani” Tomislav Žigmanov postao je zastupnik u novom sazivu Skupštine Srbije. Za vrijeme izborne kampanje Žigmanov je doživio brojne napade, a Bulj je nedavno izjavio da je to zato što se Žigmanov fotografirao s njim.

“Žigmanov je u intervjuu jednom listu rekao da ga je hrvatski veleposlanik u Srbiji Hidajet Biščević napao zbog čega se slikao sa mnom na jednom odboru koji je bio za Hrvate iz Srbije prije nekolko godina gdje sam ja ukazao na težak položaj Hrvata u Srbiji. Oni su zanemareni, terorizirani. Poglavito od Vučića, šegrta četničkog vojvode Šešelja. Nejasno je kako nemamo reciprocitet zastupnika kojija potpisan sporazumom. Hrvati do sada nisu imali predstavnika u Skupštini Srbije. Vidio sam u intervjuu da mu je Biščević zmajerio da je on u biti radio za Most i na rušenju Plenkovića. Izložen je u tim uvjetima u Srbiji na način koji je nezamisliv, a hrvatski velespolanik maltretira tamo naše ljude umjesto da pomogne. U Hrvatskoj se za jednog Srbina ulaže 37 kuna, a u Srbiji za Hrvata 1 kuna”, rekao je Bulj.

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da nije dovoljan jedan zastupnik, da bi Hrvati trebali imati barem tri.

“Nakon intervjua Žigmanova i nakon što je medijski Biščević napao njega i mene, tek je tada Radman pozvao Hrvate u Srbiji da glasaju za Žigmanova. Ja mu čestitam. Mene kao saborskog zastupnika zaista zanima kako živi naša nacionalna manjina koja je terorizirana po svim pitanjima. A znamo da u Hrvatskoj imaju sva prava jednaka kao i Hrvati”, kazao je Bulj.

Referendum važan unatoč ukidanju mjera

Stožer je danas objavio ukidanje većine mjera od ponoći. Postaje li time Mostov referendum “Dosta stožerokracije” besmislen?

“Netočno. Jednostavno, ovo je ustavno pitanje da se odluke donose dvotrećinskom većinom, a ne da se ljudska prava ukidaju običnom većinom. Znamo što se radilo. Covid-potvrde nisu bile sredstvo za sprečavanje zaraze, to je činjenica. One su ugrožavale ljudska prava i slobode. Na taj način na koji se radilo, kršeni su Ustav i ljudske slobode. Tko kaže da neće opet Stožer donositi mjere bez Sabora? Naravno da treba ukinuti ovu stožerokraciju”, poručio je Bulj.

