Podijeli:







Izvor: N1

Sinsjki gradonačelnik Miro Bulj bio je gost Newsnighta i komentirao je izjave srpskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Nisam nikada ubio nikoga i na to sam ponosan, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući u ponedjeljak na pitanje boji li se optužnice zbog njegovog govora u Glini kao eventualnog odgovora Hrvatske na optužnice protiv četiri hrvatska generala u Srbiji.

“Ponosan sam na sve što sam, ne mogu reći na sve, ali to o čemu oni govore, tu nema ništa sporno. Oni su poubijali Srbe koji su tamo živjeli, a ne Srbi njih. Da podsjetim, izgleda da ste se zaboravili što je bilo 1995. Nisu Srbi ubijali Hrvate, već Hrvati Srbe. Nisu Srbi protjerali Hrvate iz Gline, nego obrnuto. Tako da izgleda da moji poticaji nisu bili uspješni, nisu vrijedili. Ali to vam je tako kada nemate politiku i kada mislite da ratne zločine možete činiti i ubijati ljude”, kazao je Vučić ističući da nikada nije ubijao.

Bulj: Vučić je huškao i naganjao ljude srpske nacionalnosti u Glini da napadaju svoje susjede

Bulj se prisjetio susreta s Vučićem prije četiri godine.

“To je bilo vrijeme kad je Branko Bačić pjevao drugu pjesmu. Kad je bilo prihvatljivo da se kod Kolinde Grabar-Kitarović prostre crveni tapet pred četnikom Vučićem koji se izrugao sa svim žrtvama u Domovinskom ratu. Kao što se rugao 1995. i huškao i naganjao ljude u Glini srpske nacionalnosti da napadaju svoje susjede i da idu na granice Srbije. Naravno, kad je prvi metak opalio, utekao je kao zečić, tamo kao neki šugavac zadnji, kukavica u beogradske Terazije.

Od Vučića je sve poznato, međutim začudujuće je da jedna suverena država kao što je Hrvatska već nije podigla optužnicu nakon svih ovih izjava. U to vrijeme sam došao iznenada na trg, bio sam s novinarima i kad je naišao Vučić ja sam ga samo pitao “kad ćeš u hrvatsku Glinu” to sam ponavljao u nekoliko navrata. Sigurnosne snage su me opkolile i doslovno odgurale. On je iz daljine nešto vikao, nemam pojma što”, rekao je.

Napomenuo je da Branko Bačić mora znati da je “predstavnik vlasti Milorad Pupovac vrlo često na četničkim dernecima u Srbiji za vrijeme Oluje”.

“Nezamislio mi je ponašanje hrvatske Vlade. Četnik Vučić je jedno blebetalo koji je napravio velike štete srpskom narodu. To je jedan nitkov koji je napravio velika zla na ovom području. Žalosna je činjenica da Vučić i dalje poteže okidač prema Hrvatskoj”, kazao je.

Komentirao je i Vučićevu izjavu da su 1995. Hrvati ubijali Srbe.

“To je koncetracija jednoga koji želi od žrtve napraviti agresora. Velikosrpska politika uzrok je svega onoga što se događalo na području Republike Hrvatske i ja opsuđujem bilo kakvu izjavu i pomisao da je hrvatski vojnik išao ubijati ljude. Bilo je u ratovima svega, naravno, ali pobjednički hrvatski vojnik je branio svoju državu.

Hrvatski vojnik je pobjednički vojnik i hrvatski vojnik se ponašao u skladu sa svim konvencijama. On je kukavica, da je on bio hrabar onda je on trebao biti na ratištu. Mislim da hrvatska država i pravosudna tijela trebaju pod hitno dignuti optužnicu za ratne zločine koji su huškanjem učinjeni na području Republike Hrvatske”, rekao je Bulj.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.