Bulj: Sud me oslobodio optužbi, a Plenković i Božinović uporno me proganjaju

Izvor: N1

"Sud me oslobodio tužbi, progonili su me jer nisam pristajao na sulude mjere stožera", poručio je Miro Bulj komentirajući presudu vezanu uz optužbu da je remetio javni red i mir.

“Općinski prekršajni sud u Sinju oslobodio me optužbi za remećenje javnog reda i mira, jer sam na dan Alke, na prepunoj sinjskoj pijaci, 2021. u dva navrata pustio glazbu koju je policija vlasnicima kafića naložila ugasiti. Tada su još na snazi bile sulude epidemiološke mjere koje su zabranjivale okupljanje iza ponoći”, napisao je Bulj na Facebooku pa nastavio:

“Očito je činjenica da sam kao gradonačelnik bio DJ i dobar domaćin svim našim gostima koje je policija željela rastjerati, značajno bilo samo onima koji su me u više navrata prekršajno prijavljivali, zbog smiješnih razloga, a sve zato što je Sinj jedini grad koji nikad nije uveo covid potvrde. To je jedan od razloga zbog kojih su me Plenković i Božinović uporno proganjali, ali s tim progonom putem razno raznih inspekcija nastavljaju i dalje. Nisam pristao dijeliti svoje sugrađane i na kraju sam u toj odluci ostao usamljen među gradonačelnicima u Hrvatskoj. Jedino mi je važno da je narod bio i ostao uz mene!”

