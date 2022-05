Podijeli:







Hrvoje Bujas, predsjednik Udruge Glas poduzetnika, bio je gost Točke na tjedan. Komentirao je stanje na tržištu rada u Hrvatskoj, prosječnu plaću i nedostatk radnika. Bujas se osvrnuo na nove ministre - Davora Filipovića i Marina Piletića - te naveo što očekuje od njih.

“Slažem se da plaće trebaju biti veće, po meni bi minimalno trebale biti 1.000 eura ili više, neovisno o spremi, a veća je time što je potreba za vašim poslom na tržištu daleko veća. Traže se tete u vrtiću – plaća ide gore, traže se tesari, keramičari – plaća ide gore”, naveo je Bujas.

Kaže da Vlada gleda samo kako zadržati svoje fotelje, ali da su uzroci problema mogu pronaći i u neučinkovitom obrazovanju te u nedostatku reformi.

“Dok god je sramota u ovom društvu postavljati keramičke pločice, biti konobar, mene je sram biti dio tog društva. A nije sramota biti neki pravnik u birokraciji koji ne radi ništa cijeli dan, a uzme 7, 8 ili 10 tisuća kuna”, dodao je.

Bujas traži niži PDV od države: Tražimo da nam otimaju manje

Osvrnuo se i na pregovore sindikata javnih i državnih službi s Vladom i zahtjev za povećanjem osnovice za četiri posto.

VEZANA VIJEST Dogovor ili štrajk? Sindikati s premijerom o plaćama za javne i državne službe

“Povećanje od 4% za koje se zalažu sindikalisti kraj inflacije od 8% – u startu su u minusu, nisu dobili ništa. Ako imate 8% inflaciju, a pristajete na 4%, država samo iz inflacije i PDV-a je otela ove godine daleko više nego prijašnjih godina”, rekao je.

Ističe da treba smanjiti PDV. “Tražimo da nam otimaju manje jer ne znaju upravljati tim novcem. Znaju samo nakotiti više takvih kao što su oni i razmišljati o biračkom tijelu.”

Što očekuje od novih ministara?

Komentirao je što očekuje od novih ministara. Davor Filipović dolazi na čelo ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

“Nadam se da će mu poduzetništvo biti u glavnom fokusu. Preživjeli smo prvo ministra Horvata pa Ćorića i sad je došao Filipović. S Horvatom smo došli do zajedničkog nazivnika da treba smanjivati parafiskalne namete, a tu se učinilo nešto malo. S Ćorićem smo došli u modalitet da je i on shvatio da se neke stvari moraju mijenjati. Taman se nešto počelo mijenjati ili smo stekli takav dojam i čovjek odlazi”, rekao je.

VEZANA VIJEST Filipović: Ne bježim od nespretnih izjava, pozivam sve da gledamo u budućnost

Dodao je da Filipović mora napraviti tri stvari: smanjiti parafiskalne namete, definirati Hrvatsku kao zemlju green tehnologije, ulagati maksimalno u solarne i ostale prirodne izvore energije i napraviti sve da se smanji birokracija.

“Hoće li on to napraviti, ima li dovoljno vremena, ne zanima me. On to mora napraviti. Ako ne napravi, nije napravio ništa, nije zaslužio svoju plaću”, smatra Bujas.

Potom se osvrnuo na Marin Piletića koji je novi ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Dodao je da su s njegovim prethodnikom Josipom Aladrovićem imali dobar odnos i da je bio na usluzi poduzetnicima.

“Žao mi je da je otišao”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.