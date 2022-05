Podijeli:







Gost N1 studija uživo bit će predsjednik Udruge Glas poduzetnika (UGP) Hrvoje Bujas, s kojim smo razgovarli o apelu Vladi da provede reforme i prihvati prijedlog porezne reforme Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) za povećanje plaća. Ipak, UGP i Buja pozivaju sve poduzetničke udruge na zajednički pritisak, odnosno na jasno i javno zalaganje za manje poreze i namete kako bi radnici imali veće plaće.

“Prestanite držati svijeću vladajućima i počnite raditi u interesu svojih članova. Sve te udruge, koji je njihov efekt zadnjih 30 godina? U dvije godine UGP-a počelo se otvoreno pričati o poduzetništvu. Poduzetnici nisu lopovi, preveranti, nego ljudi koji stvaraju nove vrijednosti, rade 24 sata i koji su zapravo najveći randici u svojim rvrtkama. Poduzetništvo je nešto što nas može izvući iz ove krize. Mi smo ti koji stvaramo, punimo budžet, dajemo plaću biroktratima na vlasti”, rekao je Bujas.

Naglašava da dvije godine traže ključne reforme koje će olakšati poslovanje poduzetnicima i obrtnicima te potaknuti rast i razvoj hrvatskog gospodarstva, kao i povećanje plaća radnika.

“Reformu pravosuđa, kompletnu reformu porezne uprave, od smanjivanja poreza do prestanka modaliteta represije poduzetnika. Od smanjivanja PDV-a, do smanjivanja čitavog niza parafisklanih nameta kojih imamo ih preko 500. Drago nam je da se HUP pridružio da se ide u rasterećenje, no mi smo možda i ‘radikalniji’ – zalažemo se da se postupno smanji PDV na 20 posto svima, a ugostiteljima i uslužnim djelatnostima odmah na 13 posto te da se smanje porezne stope na dohodak na jedinstvenih 10 posto, tzv. flat rate. Tražimo smanjivanje doprinosa, da se dobit koja se ostvari, a reinvestira natrag u tvrtku ne oporezuje… Trazimo čitav niz konkretnih reforma koje Vlada sutra može i mora provesti. Ako ne može, ‘ajmo naći modalitet koja Vlada može”, rekao je Bujas.

Sve to ne ide preko noći, a “modalitet je tri do pet godina”: “Smanjujete birokraciju, 50.000 ljudi praktički sutra može naći mjesto na tržištu rada. Nama nedostaje 100.000 radnika, a imamo višak birokrata. I krajnje je vrijeme da se ta birokracija digitalizira”.

“Zna se što je birokracija – neproduktivan dio javnog sektora. Produktivan su učitelj, medicinske sestre, policajci, vatrogasci… Oni su potplaćeni, doista imaju mizerne plaće u većini slučajeva. UGP razlikuje produktivan i ne produktivan javni sektor”, rekao je Bujas.

