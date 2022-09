Simon Thomas, britanski veleposlanik u Hrvatskoj, komentirao je u N1 Studiju uživo posljednji ispraćaj kraljice Elizabete II.

“Ovo je tužan trenutak za nas, puno je ljudi došlo i upisalo se u Knjigu žalosti, to je za mene velika utjeha. Kralj je poslao poruku da mu je sve to utjeha”, rekao je i dodao:

“Teško je gledati sve te ljude u Londonu iz daljine, želite sudjelovati. Mislim da su ljudi došli iz osobnih razloga, osjećaja dužnosti, osobne povezanosti i slično. Za većinu Britanaca ona je konstanta, ne sjećamo se nijedne druge kraljice, svjedočila je brojnim promjenama i ljudi imaju osjećaj da je osobna tuga iako je državni događaj.”

Na pitanje što je obilježilo njezinu vladavinu kaže: “To je izazovno pitanje jer 70 godina je dug period. Svijet se u potpunosti promijenio i ljudi spominju Britansko Carstvo koje je naslijedila.”

Govoreći o odavanju počasti zadnjih dana Thomas je istaknuo: “Ne znamo koliko je ljudi prošlo kraj njezinog lijesa, spominje se od pola milijuna do 750 tisuća ljudi. Ovo je međunarodni događaj. Ovaj globalni izraz tuge i ljubavi, to je globalni fenomen. Mi to osjećamo na osobni način, bilo je nešto posebno u vezi kraljice.”

“Nije tajna da se ovo već neko vrijeme planiralo, uvijek postoje planovi za takve stvari. No, ovo je najveći događaj od Olimpijskih igara, još i veći”, dodao je.

