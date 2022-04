Podijeli:







Vlasnik tvrtke Orbico i predsjednik Nadzornog odbora te tvrtke, Branko Roglić, u N1 Studiju uživo je govorio o poslovnim operacijama u Rusiji i Ukrajini nakon što su te dvije zemlje našle u ratu. Rusija je, podsjetimo, krajem veljače počela invaziju na Ukrajinu, a rat traje već 47. dan i ne zna se kad će završiti.

Na pitanje kako su događaji u Ukrajini utjecali na poslovanje njegovi tvrtki, Roglić kaže kako utjecaj na posao nije prevelik. “Pali smo 10-ak posto”, kaže.

Rat, dakle, nije mnogo utjecao na posao, ali jest na njega, kaže. “Utjecaj na mene kao čovjeka je velik. Psiholški ne mogu podnijeti da netko u 21. stoljeću napada zemlju zbog širenja. To se danas ne bi trebalo raditi”, govori.

Roglićeve tvrtke u Ukrajini imaju oko 50 zaposlenih, a još 100 Ukrajinaca radi za njega u Poljskoj.

“Mi smo odmah, čim je agresija počela, ljudima platili dvije plaće. Nismo znali koliko će trajati, trebalo je ljudima dati mogućnost da se snabdiju. Nudili smo da ih prevezemo u Poljsku, svi su odbili i ostali raditi. Mi imamo i 100 ljudi, Ukrajinaca, koji rade u Poljskoj i njima smo nudili da im pomognemo, ali 80 od njih 100 se vratilo ratovati. Obitelji su im zbrinute. Pad prometa od 10-ak posto je praktički ništa. Zadovoljni smo što se tiče posla, ali kao ljudi smo svi zgroženi jer to se ne radi”, kaže.

Roglićeva tvrtka ima i 150 zaposlenih u Rusiji.

“I oni rade, zasada, ne znamo koliko će to trajati. To je uglavnom američka roba, to su parfemi, odjevni predmeti… Može biti da ta roba prođe ispod sankcija”, objašnjava.

Sankcije su, kaže Roglić, u redu.

“Koliko god je loše to što se dogodilo, dobro je da se Europa integrirala. Odgovor Europe je odgovarajući. Tim koji razmišljaju o ratu u 21. stoljeću treba odgovoriti kako je se i odgovorilo”, kaže.

Roglić smatra da je Putin mislio da će pregaziti Ukrajinu i da će ona postati ono što je nekada bila, jedna od sovjetskih republika, ali da nije u računicu uzeo ukrajinski narod. “Računica se polako okreće na ukrajinsku stranu i Putin bi morao malo dublje razmišljati nego što razmišlja”, kaže.

