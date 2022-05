Podijeli:







Izvor: N1

Šef Mosta Božo Petrov komentirao je u N1 Studiju uživo jučerašnju odluku Ustavnog suda da proglasi referendumska pitanja Mostovih inicijativa - neustavnima. On kaže kako ovakva uzurpacija Ustavnog suda nije zabilježena u povijesti Republike Hrvatske te kako bi institucije trebale voditi računa o onome što građani jasno kažu da žele.

Na pitanje osjeća li se pokislo nakon odluke Ustavnog suda kaže: “Iskreno, teško mi je gledati izjave predsjednika Vlade moje države koji redom navodi laži. Nakon toga gledam izjave predsjednika Ustavnog suda koji kaže da na njega ne utječu izjave premijera, ali utječu izjave članova Mosta. Ne znam jesmo li toliko bitni ili to pokazuje koliko on politički duguje uslugu. Mislim da je ovo drugo. Većina njih nisu sudjelovali u sudnici, nisu vodili predmet… Oni sve duguju predsjedniku Vlade, kliki i zbog toga se na zalasku svojih ugaslih karijera moraju pravdati zašto postoje i onda predsjednik Ustavnog suda više zvuči kao glasnogovornik predsjednika Vlade.”

“Nema nijednog razloga, argumenta, zbog čega su srušili naše referendumske inicijative”, kaže Petrov.

vezana vijest Grmoja: Ustavni sud je 400 tisuća ljudi proglasio budalama, ovo je njihov kraj

“Ti ljudi su tamo, a da nogom nisu kročili u sud, veze nemaju s poznavanjem spisa ni s bilo čim. Hoćete li vi Ingrid Antičević Marinović ili suca Mlakara uzeti da budu vaši odvjetnici? Uživaju li oni vaše povjerenje, kao vrsni poznavatelji prava ili Ustava? Znate što je tragedija? Da su oni jučer donijeli odluku kojom su proglasili 400 tisuća ljudi glupima. Njihova izjava ide na način: Mi smo procijenili da 400 tisuća ljudi nije sposobno pročitati 5 rečenica. Budući da smo mi procijenili da oni ne razumiju, nemaju poslovnu sposobnost, glupi su, potkapacitirani, mi ćemo njih zaštititi… To nema nikakve pravne osnove”, govori Petrov.

Jesu li krave ljubičaste?

“Da su htjeli raditi po zakonu i za državu, trebali su aktivirati čl. 17. Oni su aktivirali čl. 16. jer je tako rekao predsjednik Vlade koji zove državnu odvjetnici. Zar mislite da ne zove i ustavne suce? Sada kad je jasno rečeno. U konačnici, dragi gospodine Šeparoviću, tebe nitko ne pita voliš li ti to ili ne. 400 tisuća ljudi je odlučilo da to bude u Ustavu. Vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu. Ovo je izravna demokracija. Ne interesira me što misliš. Da je 400 tisuća ljudi procijenilo da odsad smatra da su krave ljubičaste, one su ljubičaste. U skladu s Ustavom”, govori šef Mosta.

Odluka je donijeta samo da se zaštiti ova vlade, kaže Petrov.

Na pitanje je li u redu da predsjednik Zoran Milanović govori da treba utamničiti ministra obrane, kaže: “Normalno je da se poziva da se radi normalno u ovom društvu. Svi trebamo pozivati da se radi po zakonu i da nema jednakijih među nama. Ako se vidi i ako je jasno, a vidi se da je Banožić kao ministar državne imovine nekima činio usluge mimo onoga što je trebao raditi i opraštao milijune, onda s netko njim treba pozabaviti”, kaže.

Petrov kaže da ljudi ne smiju odustati, jer ako odustanu bit će u pravu Šeparović koji ih je proglasio glupima.

“Samo neka čekaju naše akcije”, kaže i poziva ljude da se pridruže Mostu u pripremi akcije za jesen.

“Ovakva uzurpacija Ustavnog suda nije zabilježena u povijesti Ustavnog suda”, zaključuje Petrov.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.