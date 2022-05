Podijeli:







Izvor: N1

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović oštro je osudio danas incident koji se dogodio u subotu kasno navečer nakon utakmice Dinama i Hajduka, do kojeg je došlo kada su članovi Torcide blokirali autocestu i napali policijske službenike na odmorištu Desinec.

“To što se dogodilo je za svaku osudu i apsolutno je neprihvatljiva svaka vrsta nasilja. Kao ministru unutarnjih poslova potpuno mi je neprihvatljivo nasilje koje se vrši nad policijskim službenicima koji su tu da zaštite mir. Znamo da je bila utakmica visokog rizika, ali to nije visoki rizik zbog policije. Policija je tu da rizik smanji. Obavili su sve što je bilo planirano u operativno-taktičkom postupanju, ali bila je izložena huliganskom napadu na koji su odgovorili poštujući pravila struke i u skladu sa zakonom. To će raditi i ubuduće”, poručio je Božinović.

Istaknuo je da policija ne može biti nadomjestak za lošu komunikaciju između klubova.

“Nasilje na sportskim natjecanjima, moramo svi osvijestiti da je to širi društveni problem. To nije jedina utakmica, znamo da imamo još dvije utakmice u idućim danima. Pozivam sve da se spuste tenzije i da se svi pripremimo kako bi to proteklo na zadovoljstvo gledatelja i svih koji će boraviti tih dana u Splitu. Razgovarao sam s vrhom policije i ljudima iz nogometa, moja poruka je da policija ne može nadomjestiti lošu komunikaciju koja postoji između klubova. Oni su organizatori, moraju se dogovarati između sebe i povratiti povjerenje. Organizatori moraju bolje surađivati. Policija će biti od svake pomoći, ako treba mi ćemo i inicirati takve razgovore kako bi sjeli svi za stol”, kazao je Božinović navodeći da to nisu nepremostivi problemi te da se mogu riješiti dogovorom.

“Ne može se razgovarati preko nišana”

“Nikome ne može biti u cilju da o nogometu nema niti retka, nego svi govore o onome što se dogodilo. I treba govoriti jer su bili ugroženi životi policajaca, ali, ponavljam, treba razgovarati. Ne može se razgovarati preko nišana, a pogotovo se neće razgovarati na način da policija zauzima sve medije. Pozdravljam sve što sam čuo u javnom prostoru – napad na policijskog službenika nema nikakvog opravdanja, to je kažnjivo djelo i tako će biti tretirano. Međutim, mora se poraditi na prevenciji”, kazao je.

Rekao je i da interesu svih je da se se roditelji više ne boje dovesti svoju djecu na utakmice.

“Ono što se dogodilo prekjučer prešlo sve granice”, zaključio je ministar.

Ponovio je više puta da policija nije imala propusta u osiguranju ovog događaja.

“Po mojoj procjeni, zakon se uvijek može malo i popraviti. Ali postoje protokoli, zna se kako se organizira takva jedna utakmica. Nećemo dopustiti da se to pojednostavljeno usmjeri prema policiji. Ne može policija riješavati svaki društveni problem, kada bi to bio slučaj mi bi bili policijska država. Svatko mora stoga prihvatiti svoju odgovornost. Klubovi jedni drugima moraju biti partneri”, kazao je Božinović.

