Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je pljačku Ine, a osvrnuo se i na novi navijački incident tijekom kojeg je Torcida izazvala zastoj na autocesti.

“Sigurno da to nije ugodno bilo kojem građanu, a meni kao ministru je satisfakcija da su policijski službenici s Uskokom i drugim nadležnim službama u dugotrajnom istraživanju prikupili dovoljno dokaza kako bi se mogla podnijeti prijava i kako bi se detektirali počinitelji”, kazao je ministar.

Božinović je rekao da je zahvaljujući blokadi novca spriječena velika šteta koja je mogla pogoditi kompaniju. “Oni su uhićeni i to je ono što radi policija, Državno odvjetništvo. Sa svim ovim naporima spriječena je jedna velika šteta koja bi pogodila Inu.”

Komentirao je i kako je moguće da se dogodi nešto takvo, a da nitko to ne primijeti.

“Ono što jest pitanje koje si moramo postaviti, a to je jasno artikulirao ministar Filipović, da vidimo koje su to poslovne procedure da je tako nešto moguće. To su poslovne procedure koje je potpisala jedna kompanija s preciznim angažmanom. Kad se angažira represivni sustav, to znači da treba skupiti dokaze da bi bila održiva kaznena prijava i ona će se dodatno sad osnažiti”, naveo je Božinović.

“Svi očekujemo odgovor na pitanje kako je moguće da nitko ne primijeti i da se dogode takve transakcije koje su svakome sumnjive”, dodao je.

Komentirao je i navijački incident, a osvrnuo se i na djevojčicu koja je bila na respiratoru, a koja je zaglavila u koloni. “Brzim angažmanom policijskih službenika dijete je prošlo brzo kroz tu kolonu.”

