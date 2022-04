Podijeli:







Izvor: N1

Panel Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava odbio je zahtjev Republike Hrvatske za ponovnim razmatranjem slučaja obitelji malene Madine. Tako je presuda da je RH povrijedila Madinino pravo na život postala pravomoćna. Zbog toga CMS traži ostavku ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.

Iz Centra za mirovne studije danas su se oglasili priopćenjem u kojem navode kako “Vlada Republike Hrvatske i premijer Andrej Plenković nakon ove snažne i konačne potvrde presude ne mogu više okretati glavu, već moraju hitno smijeniti odgovorne na čelu s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem.

Osim žurnog pronalaska i sankcioniranja izravnih počinitelja, ponovno zahtijevamo hitnu smjenu onih koji snose zapovjednu i političku odgovornost, odnosno glavnog ravnatelja policije Nikole Miline te načelnika Uprave za granicu policije i pomoćnika glavnog ravnatelja policije Zorana Ničena, kao i državne tajnice Terezije Gras uključene u pritiske na branitelje ljudskih prava te blokiranje neovisnih međunarodnih istraga”, navode iz CMS-a.

Davor Božinović kaže danas da “njegova ostavka nije na stolu”.

“Ja mogu kao ministar reći, kao što sam kazao, da je to tragedija. Da nas to sve pogađa. Provele su se određene istražne radnje, sud je zaključio to što je zaključio i mi moramo donijeti mjere kako bismo unaprijedili sustav. Moja ostavka nije na stolu”.

Rekao je da je odgovornost u ovakim slučajevima na sustavu.

“Mi moramo vidjeti koje su to sve stvari koje se mogu i trebaju ispraviti. Tako je bilo i u drugim slučajevima. Poanta ovih presuda je da zapravo vi popravite sustav i uvijek se ide za time da se ono što se navodi kao nedostatak ispravi. Bilo kroz određena rješenja kad su u pitanju propisi ili u promjeni nekih praksi. Funkcija suda je upravo u tome da ukaže na takve nedostatke”, rekao je ministar.

Novinari su upitali ministra i je li njegova pozicija “na ledu” zbog ove presude:

“Rekonstrukcija je nešto o čemu će premijer odlučiti”.

