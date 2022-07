Podijeli:







Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović za N1 je komentirao stanje na požarištu u Dalmaciji.

“Puno je bolje nego što je bilo jučer, naravno, situacija je takva da nema nekih velikih fronti, koje su jučer prijetile da će se proširiti prema Vodicama. Dakle, jednim velikim angažmanom svih žurnih službi, prvenstveno vatrogasaca plus pripadnika Oružanih snaga, policajaca koji su održavali promet i požarište, drugih žurnih službi se uspjelo do jutros staviti požar pod kontrolu. Naravno da je pomoglo i to što se vjetar nije pojačavao i sada su kanaderi tu, natopljavaju teren kako bi se spriječilo širenje koje možemo očekivati, odnosno pojačavanje vjetra negdje oko podne”, rekao je Božinović.

“Ono što je bila značajka jučerašnjeg dana da je vjetar četiri puta mijenjao smjer, tako da je to značajno otežavalo posao vatrogascima. Nešto slično smo proživjeli 2017. u Splitu”, rekao je Božinović.

“Živimo u vremenima koja su klimatski bitno drugačija, klima se definitivno promijenila, u ovom trenutku su požari diljem Mediterana, gori i središte Portugala i Španjolska i jugozapadna Francuska, to je sve posljedica ostavštine i onoga čemu je i čovjek bitno pridonio”, rekao je Božinović.

Upitan koliko je ljudi evakuirano, ministar je rekao da nije naređena evakuacija, nego je ljudima sugerirano i sami su se vraćali. “Ako je neka ugroza, a nije za život, puno je bolje da su ljudi oko kuće i mogu i gasiti i pomoći. To se pokazalo kao dobra taktika. Znamo da je iz Rasline oko 20 osoba otišlo i smješteno je u Bilicama, desetak ljudi iz Zatona, a ja pretpostavljam da će se oni danas vratiti kućama”, rekao je Božinović.

Što se tiče šteta nastalih na kućama, ministar je rekao da će pomoći i grad i županija i Vlada, ali da u ovom trenutku nemaju točnu brojku oštećenih i izgorjelih kuća. “Negdje su veće, negdje su manje opožarene površine, ali sad se tek radi jedan pravi popis, tako da znamo precizno o svim posljedicama ovog požara, uključujući štetu na imovini, ali najvažnije je da nema ljudskih žrtava”, rekao je Božinović.

Štetu je u ovom trenutku teško procijeniti, a opožareno je oko 3000 hektara, dodao je ministar.

Upitan je li Hrvatska nespremna dočekala ovu požarnu sezonu, Božinović je rekao da nije. “Vidite, mi imamo to što imamo. Moramo znati da se kanader pokazao i na razini Europe kao apsolutno najbolje sredstvo za rješavanje požara raslinja, pogotovo u početku. Ove godine imamo 71 posto više opožarene površine raslinja nego prošle godine. Hrvatska je ušla u program zajedničke nabave i planiramo i dobit ćemo i kroz europska sredstva dva nova kanadera, međutim, taj proces proizvodnje neće ići tako brzo, ne prije 2025. ili 2026.”, rekao je Božinović, dodavši da se mijenja vlasništvo proizvođača kanadera pa proces traje.

“Kod požara je najbitnija pravovremena reakcija. To onda znači puno manje resursa koji se troše i puno manje ljudskih resursa koji moraju ići na teren”, rekao je Božinović.

