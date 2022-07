Podijeli:







Izvor: N1 / Ivan Hrstić

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović boravi u Dubrovniku gdje danas završava 15. po redu Dubrovnik Forum. U razgovoru s novinarima Božinović se dotaknuo posljedica koje će rat u Ukrajini ostaviti na svijet, a govorio je i najavi Slovenije da će maknuti žicu koju je digla na granici s Hrvatskom zbog migrantske krize.

“Mi moramo braniti naš način života, ono što smo postigli kroz povijest i Domovinski rat, kasnije proces integracija u EU i NATO. To su države s kojima dijelimo vrijednosti koje vrijedi braniti. I neovisnost u budućnosti i prolazak kroz ovo teško razdoblje će biti lakši ako nastavimo ići ovim putemu suradnji s drugima”, rekao je ministar u razgovoru s novinarima dodajući da je rat u Ukrajini utjecao na mnogo toga, od energetike do izvoza hrane, i da to može imati loše posljedice, ne samo na Europu.

Utakmica Dinamo – Hajduk

Što se tiče susreta Dinamo – Hajduk koji je sinoć odigran u Zagrebu, ministar je prije samog susreta rekao kako se nada da će sve biti u redu te da je policija poduzela sve potrebne mjere da bi se izbjegli incidenti.

“Rekao sam da je interes policije, a mora biti i interes svih nas, da ljudi koji igraju i gledaju nogomet, uživaju, da obitelji dolaze na utakmice kao nekada i siguran sam da velika većina ljudi to podržava i ne smijemo dopustiti pojedincima da nam pokvare taj ugođaj”, rekao je Božinović.

Slovenija najavila uklanjanje žice

Što se tiče najave Slovenije, da će ukloniti bodljikavu žicu s granice s Hrvatskom, koja je postavljena u vrijeme migrantske krize, Božinović kaže kako “ta žica na granici nikad nije trebala ni biti dignuta”.

“To smo govorili od početka, ali svaka država može o tome odlučivati samostalno. Mi smo govorili od početka da nećemo dizati žice prema susjedima i dokazali smo da se i bez toga može kvalitetno štiti granica, vanjska granica EU-a, a istovremeno štititi čuvati i visoke standarde u ljudskim pravima”, rekao je Božinović.

Odlasci ministara

Upitan da prokomentira odlaske brojnih svojih kolega iz Vlade u dosadašnjem dijelu mandata, Božinović kaže: “Ovo je Vlada koja traje već šest i pol godina i to je nova činjenica u hrvatskoj političkoj povijesti. Nije nelogično da dolazi do zamjena, da neki odluče otići. Svi smo mi dio tima, a taj tim vodi premijer od prvog dana i nastavit će ga voditi, siguran sam ne samo do kraja ovog mandata”, kaže.

“Ova Vlada je vrlo transparentna i bez fige u džepu kad govorimo o nepravilnostima, bez obzira na koga se one odnose i siguran sam da to građani prepoznaju, inače ne bismo imali ovaku podršku kod njih. Ponavljam, šest i i pol godina konstantno u mandatu”, govori ministar.

“Ministri su zaštićeni kao i svi drugi građani i siguran sam da građani nemaju ništa protiv da uživamo istu razinu zaštite”, rekao je o ukidanju zaštite od kaznenog progona a neka kaznena djela za ministre.

