Bojan Ivošević i Marijana Puljak se oglasili nakon najavljenih ostavki

Izvor: N1

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević u četvrtak će dati ostavke, potvrđeno je za N1.

“Ivica Puljak i Bojan Ivošević će obojica sutra na press konferenciji u 10 sati podnijeti ostavke. Do novih izbora, Split će voditi zamjenik gradonačelnika Antonio Kuzmanić, kao vršitelj dužnosti gradonačelnika Splita. Puljak i Ivošević se neće predomisliti do sutra i to je konačna odluka”, rekao je Jurica Galešić iz odnosa s javnošću stranke Centar.

Nakon najave ostavke, na Facebooku su se kratko oglasili zamjenik gradonačelnika Bojan Ivošević i saborska zastupnica Marijana Puljak.

Ivošević je podijelio link s YouTube “NFL Kickoff – We ready” uz poruku “Pokažimo im šta je Split”.

Marijana Puljak je pak podijelila link na pjesmu Dine Dvornika – Ništa kontra Splita i citirala riječi pjesme.

