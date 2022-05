Bobić o Beroševim izjavama o slučaju Čavajda: Teško je pratiti što on sve govori

Podijeli:







Izvor: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Gošća Novog dana bila je Lana Bobić, teologinja i aktivistica, koja je komentirala slučaj trudnice Mirele Čavajde.

Bobić je komentirala jučerašnju izjavu ministra zdravstva, Vilija Beroša, koji je rekao da u Hrvatskoj postoje svi uvjeti za prekid trudnoće te da čak postoji mogućnost da se Čavajdino dijete može liječiti.

VEZANE VIJESTI Iz Svetog Duha objasnili zašto Mireli Čavajdi nije pružena psihološka pomoć Ravnateljica bolnice Sveti Duh oglasila se o slučaju trudnice Mirele Čavajde

“Što se tiče ministra Beroša, postaje teško popratiti što on sve govori, na početku i sad je rekao da je to zahvat koji se mora obaviti u Hrvatskoj, a kad je priča tek krenula, pozivao je liječnike da poštuju zakon i da obavljaju svoj posao. Vrlo brzo je slijedila promjena retorike, čuli smo od njega da je Mirela dobila psihološku podršku na Svetom Duhu, što je kasnije demantirano i iz same bolnice jer, zamislite, bolnica u Hrvatskoj nema zaposlenog psihologa. Zatim smo od njega čuli da dijete možda ima nekakve šanse za život pa se to ne radi. Odvjetnica Vanja Jurić ga je demantirala, tako da mi je više teško pratiti izjave ministra, ali je očito da je čovjek nekompetentan zakonski transparentno voditi svoj resor pa bi trebalo ili ponuditi ili zatražiti njegovu ostavku”, rekla je Bobić.

Cjelokupna bi je situacija, kaže, čudila da ne poznaje prakse u hrvatskim bolnicama i da se pitanjem reproduktivne pravde već godinama ne bavi.

“Nažalost, znam kakve su prakse i izražavam podršku svim ženama koje su na bilo koji način bile zakinute za dostojanstvenu medicinsku skrkb. Mirela je samo jedna od nekih koje su imale hrabrosti sa svojim pričama izaći javno. Nažalost, jako je velik broj žena koje ne mogu sa svojim pričama izaći javno. Problem je uskrata medicinske usluge i skrbi kad pričamo o pobačaju i prekid trudnoće, ali problem je i općenito tretman žena kad je reproduktivno zdravlje u pitanju. Svjedočimo opstetričkom nasilju nad ženama, ali i na porodu. Tu se radi o širem problemu i uskrati skrbi ženama u zdravstvenom sustavu”, rekla je Bobić.

Kaže da postojeći zakon, koji datira iz 1978. godine omogućava medicinsku uslugu koju Mirela Čavajda traži, ali i da se mora donijeti novi zakon.

“Iako mi imamo četiri ili pet prijedloga zakona koje su uputile različite strane, to je nešto na čemu se radi, ali novi zakon i dalje nije donesen jer se čini da je to politički vrući krumpir kojim se nitko ne želi baviti. Jasno je da novi zakon mora biti donesen, da neke stvari moraju biti popravljene i da se prema preporuci međunarodnih zdravstvenih tijela ženama pruža odgovarajuću zdravstvenu skrb, što se u ovom trenutku ne čini”, rekla je Bobić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.