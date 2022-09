Podijeli:







Izvor: Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS

Oči cijelog svijeta jučer su gledale London, a sinoć Moskvu. Prvi put otkad je prije 7 mjeseci počeo rat u Ukrajini naciji se trebao obratiti Vladimir Putin. Mnogi su nagađali da će najaviti opću mobilizaciju, drugi da će najaviti referendume o pripojenju Rusiji na okupiranim teritorijima. Ali jedino su nagađanja i ostala. Jer obraćanje je najavljeno u 20 po moskovskom vremenu, pa se nije dogodilo. Pa se čekalo i čekalo - i na kraju ništa.

Putin trola cijeli svijet, i to na najvišoj razini, napisao je jedan urednik njemačkog Tageszeitunga. Nitko ne zna što se događa, ali mediji pišu da je u Kremlju kaos. Ranije danas Putin je za slavnim stolom primio Milorada Dodika. “Za nas je važno da imamo prijatelje kao što ste vi” kazao mu je član predsjedništva BiH.

Sugerira li ovakva najava obraćanja naciji, pa odgoda govora – kaos u Kremlju? Za RTL Direkt je sve komentirao bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji, Božo Kovačević.

“Kad je stigla vijest o odgodi njegovog nastupa, odmah su se pojavile su se spekulacije o mogućim razlozima odgode. Jedan od mogućih razloga je taj da on više nije predsjednik”, kaže Kovačević.

“Najava pa odgoda govori to da on nema sve pod apsolutnom kontrolom, a dosad je uspijevao stvoriti dojam da sve što se događa u Rusiji ovisi o njemu. Na koncu, ovaj rat u Ukrajini smatra se Putinovim ratom, ali i poraz u Ukrajini smatrat će se Putinovim porazom, a to on želi na svaki način izbjeći. Mislim da su već neko vrijeme mnoge noći u Kremlju burne zbog toga što ta specijalna vojna operacija koja je zamišljena kao Blitzkrieg čiji rezultat je trebala biti ekspresna smjena ukrajinske vlasti, Blitzkrieg nije uspio. Od tog trena u Kremlju je burno.”