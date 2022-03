Podijeli:







Bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević komentirao je rusku invaziju na Ukrajinu, a osvrnuo se i na ruskog čelnika Vladimira Putina.

“Nakon što je donio iracionalnu odluku napada Ukrajine gotovo da je sve moguće. Ja ne znam na što je spreman, ali budući da je počeo prijetiti nuklearnim oružjem možemo zaključiti da je spreman na sve”, rekao je Kovačević o ruskom predsjedniku.

“Putin je ostvario ono što su građani očekivali”

Bivši veleposlanik je imao priliku razgovarati s njim nekoliko puta. “Prije se moglo osjetiti da je Putin čovjek kojemu je stalo do njegove zemlje i do blagostanja njegovih građana. Bio je čovjek koji je maksimalno zastupao interese Ruske federacije. Cijena koju je Rusija platila, a da bio on ekonomski i politički stabilizirao zemlju bila je gubitak demokracije i nepoštivanje demokratskih standarda, ali je on ostvario ono što je većina građana od njega očekivala”, objašnjava Kovačević.

“Roditeljima je omogućio da vjeruju da će njihova djeca živjeti bolje nego oni”, dodaje Kovačević govoreći o Putinu kakav je bio prije kao vođa.

Sada je Putin učinio potez zbog kojeg će građani Federacije opravdano misliti da im djeca neće živjeti u boljem svijetu, kaže Kovačević, i on će postati predsjednik kojeg Rusi ne vole, u najmanju ruku.

“Obnavljanje Saveza je nešto na što se Putin poziva”

Putin je okružen ljudima s kojima je godinama surađivao. “Putin svoje ljude koje je doveo na određena mjesta ne sluša i ne vjeruje im. U ovom ratu mora se oslanjati na ministra obrane Šojgua koji nije čovjek iz Putinovog tima 90-ih godina. On je sovjetski čovjek, veteran iz Afganistana. On je još ’92 bio na poziciji ministra. Budući da je sovjetski čovjek, a obnavljanje Saveza je nešto na što se Putin poziva zato ga Šojgu vjerno služi”, rekao je Kovačević za RTL.

Bivši hrvatski veleposlanik misli da ljudi u Putinovom najbližem krugu ne smiju mu proturječiti.

Ruska invazija na Ukrajinu ulazi u drugi mjesec, hoće li sve biti gotovo do 9. svibnja, za Rusiju važnog datuma, Dana pobjede? “Može završiti ako Putin tako odluči. U ovom razdoblju do 9. svibnja ključan je problem kako nedvojbeni poraz koji je ruska vojska već doživjela, a koji će što duže traje invazija biti sve uvjerljiviji, kako taj poraz predstaviti kao pobjedu. Očito je Putinu važno da deklarira pobjedu unatoč tome što je bio poraz”, kaže Kovačević.

“Pregovori između Putina i Zelenskog nisu izgledni”

Ako ruska javnost shvati da je akcija u Ukrajini bila neuspješna to u pitanje dovodi položaj Putina u Rusiji, kaže bivši veleposlanik, i ako rat potraje u pitanje se dovodi i opstanak Ruske federacije kao države.

Pregovori između Putina i Zelenskog nisu izgledni, tvrdi Kovačević i dodaje da bi svjetski čelnici trebali staviti pritisak na Putina, ali ne na način na koji je to učinio Biden prozivajući ga zločincem jer ste tako isključili mogućnost da s njim pregovarate, a Putin jedino dostojnim za pregovaranje smatra SAD.

“Ako Putin pregovara sa Zelenskim, to je za njega zapravo poraz”, zaključuje Kovačević.

