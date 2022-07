Bivša predsjednica otkrila vraća li se u politiku

Podijeli:







Izvor: Davorin Visnjic/PIXSELL

Bivšu se predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović zadnjih dana moglo vidjeti u medijima, nakon što se pojavila na konferenciji LeaderSHE.

S Indexa su bivšu predsjednicu pitali znači li to da se vraća u politiku. “Znala sam da će to ljudi pomisliti, ali ne. Išla sam na ovu konferenciju LeaderSHE, zamolili su me da bi dali toj temi malo na važnosti, a ovo sve ostalo su bile sačekuše. Tamo su me iskoristili, ali sad nemam namjeru jedno dva mjeseca se pojavljivati u medijima.

VEZANE VIJESTI Bivša predsjednica u majici s likom i porukom poznate američke sutkinje! “Kad žena malo podigne glas ona je histerična, a muškarac je lider”

Sljedećeg tjedna idem u Grčku, nema me deset dana i onda preko ljeta ću uglavnom biti na putu. Radim međunarodno, uglavnom što se tiče sigurnosti i ovih drugih tema – obrazovanje, prava žena, nešto se bavim još oko tog Afganistana i tako. Dosta toga niti ne govorim u javnosti, niti ne stignem, neke stvari i ne treba govoriti javnosti, ali ne, nisam zainteresirana za unutarnju politiku. Kako sam jučer rekla, nikad ne reci nikad, međutim, do daljnjega ne”, otkrila je Grabar-Kitarović.

“Kad sam odlazila kao ministrica vanjskih poslova, tad sam rekla – nikad više. I onda su me uporno nagovarali i uspjeli nagovoriti. Tako da velim: možda me jednom u budućnosti netko nagovori na nešto, ali svojom voljom ne. Ljepše mi je ovako – mir, radim ono što ja želim, putujem i tako. Odmaknula sam se od unutarnje politike”, objašnjava Grabar-Kitarović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.