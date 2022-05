Podijeli:







Izvor: N1

Julija Mendel, bivša glasnogovornica ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, iz Lavova se uključila u program N1 Newsnighta. Govorila je o stanju u Ukrajini 70 dana od početka ruske invazije.

Upitana za komentar teze da je SAD gurnuo Ukrajinu u ovaj sukob, koju zastupa i predsjednik RH Zoran Milanović, kazala je da tu nema nikakve zavjere te da su jedini krivci Vladimir Putin, Kremlj i Rusija.

VEZANA VIJEST Julija Mendel za N1: Hersonu prijete dva scenarija, oba su vrlo zastrašujuća

“Rusija pokušava širiti narativ da se ona ne bori protiv Ukrajine nego svjetskog poretka koji je uspostavio zapad te protiv zapadnjačkih vrijednosti. Rusija optužuje zapad za razne zavjere, prijeti svojom nuklarnom silom… No ponavljam, ovo nije samo rat Rusije protiv Ukrajine. Rusija toliko nepoštovanja pokazuje prema Zapadu da ne poštuje niti želju Ukrajine za članstvom u EU i NATO-u. Shvaćamo da se Rusija ne koristi nikakvom logikom i činjenicama koje bi ukazale na to da Rusija nema toliko snažnu vojsku kako se predstavlja. Smatramo da je za ovaj rat kriv samo Vladimir Putin, kremaljski sustav i Rusija. To je zemlja koja muči, ubija i uništava našu zemlju. Nema tu nikakve zavjere niti narativa u kojem bismo optužili bilo koga drugog”, rekla je Mendel.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.