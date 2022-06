Podijeli:







Izvor: N1

Zamjenica gradonačelnika Darinka Dumbovića od 2013. do 2017., SDP-ova Svjetlana Lazić, u Newsroomu je ispričala kako je izgledao mandat danas uhićenog bivšeg gradonačelnika i kakvu su suradnju imali.

“2013. smo išli u koaliciju s HNS-om i osvojili smo vlast u Petrinji. U početku je sve normalno funkcioniralo, ali nakon dvije godine došlo je do problema. Ne samo u funkcioniranju, Dumbović je izašao iz HNS-a, prvo je išao kao nezavisni, ali nije osvojio mandat, a potom je ušao u Reformiste i Sabor. Mi smo kao SDP 2015. ukazali na dio nepravilnosti koje smo uočili, podnijeli smo kaznenu prijavu za nesrazmjer u njegovoj imovini. Bio je nesrazmjer od nekih dva milijuna kuna”, rekla je Svjetlana Lazić.

VEZANE VIJESTI UŽIVO N1 doznaje: Dumbović i sin na putu za Zagreb Susjed Darinka Dumbovića: Nije mu do smijeha, nije veseo. Stoički je to podnio

Na pitanje na što se sve sumnjalo, odgovorila je:

“Prijavili smo to i potpisivanje ugovora za usluge koje nisu bile planirane proračunom što zakonski nije dozvoljeno. Nakon nekog vremena poslali smo upit je li naša prijava zaprimljena, dobili smo nekoliko dopisa da su izvidi tajni i da se ne mogu komentirati da bi 2018./2019. prijava bila odbačena. Tad je Dumbović postao saborski zastupnik kao član Reformista. Moglo se čuti o navodnim radnjama od građana Petrinje svakodnevno, pa među ostalim zašto se ne procesuiraju prijavljene stvari, ali opet u kuloarima se neslužbeno pričalo da nije u nacionalnom interesu to sad procesuirati. Podnijeli smo svu dokumentaciju uz kaznenu prijavu. Ništa nije bilo od tih prijava. Da je tada bilo sluha, da se istražilo vjerujem da do ovoga sad ne bi došlo. Neka dokaže svoju nevinost. Nitko nije kriv dok mu se ne dokaže.”

Otkrila je da je i sama bila u sporu s Dumbovićem koji je protiv nje podnio kaznenu prijavu za pogodovanje nevjenčanom suprugu oko zemljišta. “To je završilo odbacivanjem prijave. Ja sam privatno podnijela kaznenu prijavu protiv njega za klevetu, nagodio se jer je znao da je kriv”, rekla je Lazić.

Ističe da je jutrošnja vijest nije iznenadila jer se o problemima pričalo i godinama prije potresa, a sve je kulminiralo nakon potresa.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.