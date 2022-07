Biografija uskoro bivšeg ministra: Što je sve dosad radio Zdravko Marić?

Podijeli:







Izvor: N1

Zdravko Marić, ministar financija na odlasku, u Vladu je došao iz Agrokora, politički je preživio nekoliko škakljivih situacija i afera, autor je i provoditelj nekoliko krugova porezne reforme, značajnu ulogu odigrao je u sređivanju javnih financija pri čemu se zalagao za reformu rashodne strane proračuna, osobito u zdravstvu.

Marić je rođen 3. veljače 1977. godine u Slavonskom Brodu. Na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu diplomirao je 2000. godine, smjer financije, a 2004. je magistrirao na istom fakultetu s temom magistarskog rada pod nazivom “Analiza priljeva kapitala u tranzicijske zemlje kroz utjecaj na investicije”.

2007. završio je Executive Education Program “Public Financial Management”, Harvard University, J.F. Kennedy School of Government.

Doktorirao je 2008. na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu na temu “Utjecaj izravnih inozemnih ulaganja na produktivnost hrvatskih poduzeća”.

Radio je kao asistent na Ekonomskom institutu u Zagreb, kao vanjski suradnik – predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa te kao vanjski suradnik – predavač na International Graduate Business School u Zagrebu.

Godine 2006. je počeo raditi u Ministarstvu financija kao pomoćnik ministra za makroekonomske analize i planiranje, a 2008. postaje državni tajnik u Ministarstvu financija.

Od 2012. do 2016. godine radio je u Agrokoru kao izvršni direktor za strategiju i tržište kapitala. S tog mjesta došao je na poziciju nestranačkog ministra financija u Vladi premijera Andreja Plenkovića.

Nakon pada Agrokora i njegova vlasnika Ivice Todorića, oporba je 2017. godine tražila njegov odlazak te je pokrenula postupak izglasavanja nepovjerenja. Za njegov odlazak bila je ministarska trojka iz Mosta, koji je tada bio u Vladi, zbog čega su razriješeni. Izglasavanje nepovjerenja nije prošlo ni u Saboru.

Jedna od afera bila je i ona kada su mediji tvrdili da mu je poduzetnik Josip Stojanović Jolly dao ulaznicu za utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu, no on je to demantirao.

Marića se u ljeto 2021. prozivalo zbog ljetovanja na jahti poduzetnika Blaža Pavičića, vlasnika nekoliko tvrtki, a posljednja afera odnosila se na slučaj kada mu je jedan hotel dao luksuzan smještaj, iako nije platio tu razinu usluge.

Marić je autor nekoliko krugova porezne reforme za koje je uvijek isticao da su u džepovima građana i gospodarstva ostavili milijarde kuna kroz razna porezna rasterećenja. Za vrijeme njegova mandata Hrvatska je, do pojave korone i problema koje je izazvala i u javnim financijama, smanjivala javni dug mjeren udjelom u BDP-u, smanjivala proračunski deficit i održavala niske stope inflacije, što je bilo bitno za dostizanje mastriških kriterija za ulazak u eurozonu.

Govoreći o stabilizaciji javnih financija, Marić je često isticao potrebu reforme rashodne strane proračuna, osobito u sustavu zdravstva pritisnutog velikim financijskim dubiozama.

Među novinarima Marić je čuven po svojim širokim elaboracijama. Pristupačan i ugodan za suradnju, na pitanja je odgovarao opširno, često se šaleći na svoj račun zbog svoga takvog stila.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.