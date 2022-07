Biočina o energetskoj krizi: Hrvatska ima jasan plan, ne moramo strahovati

Podijeli:







Izvor: N1

Novinar Jutarnjeg lista Marko Biočina za N1 Studio uživo govorio je o energetskim problemima koji se očekuju na jesen.

Smatra da je jesen jako neizvjesna te se teško može projicirati što će biti. Skladište plina se puni, i iako je Hrvatska počela puniti kasnije pa malo zastaje za drugim država, plin je kupljen, kako kaže.

Ako dođe do poremećaja u opskrbi ruskog plina postoje komercijalni ugovori za kupnju, dodaje. Hrvatsko skladište, kako procjenjuje, neće se napuniti jedino u slučaju ako dobavljači neće biti u stanju isporučiti plin.

“Proizvodnja na hrvatskim poljima je posljednjih godina sabilna. Bit će na razini kao i prošle godine, zaustavljen je pad. Imamo tih petsto milijuna kubika iz skladišta, ako skladište bude napunjeno, i imamo ovo ostalo što bi trebalo doći kroz cijev ili putem LNG terminala”, navodi.

Iako ima puno neizvjesnosti i strahovanja u Hrvatskoj, ipak imamo neku količinu domaće proizvodnje. Smatra da će biti plina za grijanje.

Kaže da je veliki problem Petrokemija koja neće raditi ako cijena plina, koja je ulazna na burzama, bude visoka jer njezin radi ne ovisi o dostupnosti plina već o cijeni. “Po svemu što sad vidimo će cijena biti visoka, Petrokemija neće raditi.

Ako netko donese odluku, dodaje, da Petrokemija radi zbog poljopriverde onda će raditi uz gubitke.

Hrvatska ima jasan plan

Tvrdi da Hrvatska od plinske krize 2009. godine ima jasan plan kako se postupa u trenucima opskrbe. “To je dosta poznata situacija, imamo nekih iskustava u provedbi”.

Problem je, kako kaže, osigurati da se to ne dogodi ili da se dogodi u što manjoj mjeri. Kaže da Vlada vrlo malo može učiniti ako dođe do obustave isporuke plina za Europu jer je to šire pitanje.

Obustava će utjecati na cijelu Europi pa smatra da bi Europska komisija trebala preuzeti ulogu tijela za koordiniranje nacionalnih vlada. “Svaki rizik se smanjuje kad se disperzira na veću površinu. Najveća snaga EU-a proizlazi iz mogućnosti da koordinirano djeluje”, ističe.

Komentirao je i mađarsku energetsku strategiju u regiji rekavši da je Mađarska u velikim problemima jer opskrba iz Rusije koja je bila temelj strategije više ne funkcionira.

“Možda će i dalje biti tih tokova, ali će biti ograničeniji. Mađarska na neki nači postaje ovisna o susjednim država, umjesto da bude drugačije”, smatra novinar Jutarnjeg lista Marko Biočina.

