“Bilo bi fer i kokretno da svi damo ostavke, a ne da ostane zamjenik Kuzmanić”

Izvor: N1

Predsjednik Gradskog vijeća Splita Jakov Prkić iz stranke Pametno bio je gost Dnevnika N1.

Prkić je kazao da je on ušao u Vijeće u koaliciji stranaka i da je njihov stav da će dati ostavke samo ako i zamjenik gradonačelnika Kuzmanić podnese ostavku.

“Mislimo da bi bilo fer i korektno da svi damo ostavke, a ne da ostane zamjenik gradonačelnika, iako znamo da po zakonu on može ostati kao zamjenik i tu nije ništa sporno. Više nam je sporna ova nekakva moralna strana. Ako već svi idemo, zašto bi ostao zamjenik tu. Neka i on podnese ostavku pa neka Vlada pošalje povjerenika u Grad Split”, rekao je.

Iskreno se nada, kaže, da će predomisliti i gradonačelnik Puljak i drugi zamjenik i da će i on dati ostavku.

Istaknuo je da se nitko ne boji izbora te da se na izborima za Gradsko vijeće nešto može promijeniti, ali da to neće biti drastično.

Potvrdio je da on vrlo vjerojatno neće biti kandidat za gradonačelnika ispred koalicije kojoj pripada, a tko će to biti – to će tek odlučiti.

