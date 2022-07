Big game Komiža 2022.: Sve spremno za međunarodno kvalifikacijsko natjecanje

Podijeli:







Izvor: Image by Stuart Petty from Pixabay

Sve je spremno za start devetog međunarodnog kvalifikacijskog natjecanja u big game ribolovu “Big game Komiža 2022. - Offshore World Challenge” koje se od srijede (20. srpnja) do nedjelje (24. srpnja) održava u Komiži.

“Nadmetanje na velike trofeje, na tune, iglune, iglane, luce, lampuge… koje je imalo dvogodišnju pauzu zbog pandemije, opet je na repertoaru ovo ljeto te će okupiti u ‘najribarskijem mistu’ na Jadranu 40-ak posada iz desetak zemalja. Spustit će udice u more preko 200 sudionika koje čeka trodnevno nadmetanje, tri ribolovna dana nadmudrivat će se s morskim trofejima, pokušavajući izvući na krmu broda najtežu tunu ili ih barem imati najviše na udici te skupljati bodove po sistemu ‘ulovi i pusti’, kažu organizatori.

Prema njihovim riječima, komiški akvatorij pravo je mjesto za ribolov na tune. Bogat je spokom plavoperajne tune pa se svi ribolovci nadaju dobrim ulovima. Iskustvo s prijašnjih big-game ribolova kazuje kako tune ima. “Imali smo i do dvjesto tuna iz plavih dubina koje bi bile ulovljene te puštene s udica”, kazuje ritam i sportskog dijela “Big game Komiža 2022.”, ali i onog revijalnog, Tonči Božanić, predsjednik Sportsko ribolovnog kluba Komiža, koje je, uz Grad Komižu i Turističku zajednicu Komiže, organizator ove “slane fešte”.

Naime, uz standarne ribolovne dane koji su na rasporedu u četvrtak, petak i subotu, osigurali su Komižani i zabavan program na rivi, od nastupa Petra Graše, Giuliana i Diktatora, banda Kopito i grupe Daleka obala, uz večernja događanja u okviru “Sajma autohtonih otočkih proizvoda” gdje će imati eno-gastro evente, kušanje delicija iz mora ali i dobre kapljice iz viških vinograda za sve posjetitelje.

“Imamo i okrugli stol ‘Proglašenje zaštićenih morskih područja – najbolji put za očuvanje ribe u Jadranu’ odnosno prezentaciju”, govore završnih aktivnosti za proglašenje rta Stupišće na otoku Visu zaštićenim područjem “No take zone” u okviru EU projekta Argos, Interreg Italija-Hrvatska”, najavljuje zabavne ljetne dane i večeri u Komiži Božanić, u ime domaćina ove prestižne i sportske i turističke manifestacije.

I to nije sve – pobrinuli su se domicilni ribari i za najmlađe. Tako će u petak popodne na more i djeca od 7 do 14 godina, koji će iz komiških tradicijskih ribarskih brodova, falkuša, imati svoj ribolov “Little game”.

Četiri dana zanimljivih događanja čekaju ribolovce, koji će osim borbe za pobjednika komiškog big-game ribolova, voditi i borbu za vizu i odlazak na svjetsku smotru “biggejmaša” u Kostarici 2023. godine. Ujedno su organizatori i pokrovitelji Ministarstvo poljoprivrede, Splitsko-dalmatinska županija, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Garmin, Hrvatski savez za sportski ribolov na moru, Institut za oceanografiju i ribarstvo Split, Grad Komiža, Turistička zajednica Komiže, Nautički centar Komiža, D-inter, Honda marine, Centar Barka, Hotel Biševo te brojni drugi, osigurali bogate nagrade za prvoplasirane, ali i posadu koja na krmu bude imala najtežu tunu, onaj trofejni svima primaljivi – ulov.

Još jedan kuriozitet je to da će ministrica poljoprivrede Marija Vučković svečano otvoriti samo nadmetanje, dok je jedna od zanimljivijih nagrada za sudionike i umjetničko djelo, vrijedna slika svjetski poznatog slikara Zvonimira Mihanovića. Koji će i sam na more, u okršaj s “ljepoticama iz dubina” kao vrsan ribolovac na “velike trofeje”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.