Izvor: Grad Zagreb - bicisklistička magistrala Zagreb istok

"Uz sve krize moramo misliti i na razvoj grada. Ova uprava je i u programu i kasnije komunicirala kako želi odmah od autocentričnog grada, razvijati, stimulirati druge oblike prijevoza i prometa, prije svega biciklistički, a onda pješački i javni prijevoz", rekao je u utorak zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet. Komentirao je stanje stvari i neke projekte u provedbi po pitanju biciklističke infrastrukture.

“Kada je 2017. napravljena analiza svih oblika prijevoza, na biciklistički promet otpadalo je 3 posto, na pješački 11. Namjera ove uprave je da se i jedan i drugi oblik do 2025. povećaju – biciklistički na 8, pješački na 17 posto”, rekao je Korlaet dodavši da u Zagrebu postoji snažna tendencija rasta biciklističkog prometa “i mi razvojem infrastrukture želimo podržati i pospješiti taj trend”.

Ove godine Zagreb je postao član važne biciklističke mreže Cities and Regions for Cyclists, istaknuo je.

Korlaet je najavio da će od 16. rujna biti dostupan i modul (dashboard) gdje će se moći vidjeti sve informacije vezane uz razvoj biciklističke infrastrukture – postojeće, planirane trase, gdje će se postaviti stalci, gdje se mogu unajmiti bicikli…

Istaknuo je tri velika i važna projekta biciklističke infrastrukture koji su u provedbi.

Prvi je uvođenje dvije biciklističke trake nauštrb jedne kolne u Deželićevoj ulici. Trotračna ulica postat će dvotračna, a ta jedna traka pretvara se u biciklističku bez gubitka ijednog parkirnog mjesta i stabla u drvoredu. Projekt je pri kraju i bit će završen početkom rujna.

Početkom rujna počinju radovi oko drugog važnog projekta – zelene magistrale (Greenway). Na kruni nasipa, i s jedne i s druge strane, rade se staze s ekoasfaltom. Od Blata do Jadranskog mosta ide prva dionica (1,7 kilometara), druga do Mosta slobode, a treća do Mosta mladosti.

Treći važan projekt je biciklističke magistrala Zagreb istok u dužini od 23 kilometra, od Studentskog centra do Dugog Sela. Prva dionica ide od Zavrtnice do Ulice Svetice, radi se u suradnji s HŽ-om, ispod vijadukta pruge dobili smo koncesiju da se napravi dvosmjerna biciklistička staza. Pripremni radovi su započeli.

Korlaet je najavio i daljnje umrežavanje postojećih biciklističkih staza, želi se povećati broj biciklističkih površina, te graditi odvojene biciklističke staze gdje god je to moguće.

