Izvor: N1

Kazneni odjel Vrhovnog suda sutra će održati sjednicu na kojoj će biti razmatrane strukturalne izmjene drugostupanjskog suđenja i Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku. Reformisti su tražili i u prijedlog je ugrađeno ubrzanje suđenja za kaznena djela u kojima su okrivljenici državni i javni dužnosnici u smislu da bi pravomoćna presuda trebala biti donesena u maksimalnom roku od 3 godine.

U Novom danu predsjednik Narodne stranke reformisti, Radimir Čačić, rekao je da smatra da je najveći problem što u se kaznenim postupcima najviši sud može unedogled otezati i vraćati postupke, a to odgovara i nekim odvjetničkim lobijima.

“Dvije i pol godine govorimo o tome, vrhunski tim pravnika je na tome radio radio. Dvije su ključne točke. Vrhovni sud sebi uzima za pravo da kad im dođe drugostupanjski na odlučivanje, presudu može vraćati bez obrazloženja i može ju tako vraćati beskonačno puta. Suludo je da niti obrazlažu i da mogu vraćati koliko god žele. To je u sukobu s građanskim postupkom. To se ne može vraćati. Zamislite taj bezobrazluk, taj prostakluk, to licemjerje sudstva, to do srži korumpirano sudstvo. Dakle, kad je za novac, kad je građansko, može jednom vratiti, a onda mora presuditi. Na naše inzistiranje to se više ne može. Sad vrište”, rekao je Čačić.

“Ako možete naplatiti, zašto bi vam bilo u interesu da sudski proces završi?”

“Druga stvar koju smo tražili odnosi se posebno na uskočke predmete. To su uglavnom politički dužnosnici. Procesi traju po 12 godina i ne završavaju se zato što je to moguće u našem sustavu. U Zakon o kaznenom postupku treba ugraditi rok da se mora završiti”, rekao je Čačić.

“Predsjednik Vrhovnog suda je upozorio na jako dobru stvar kad je govorio o trajanju postupaka i cijeni. Govorimo o sprezi odvjetničkih lobija s trajanjem procesa. Dobio je strahoviti otpor. Sigurno će biti otpora svih onih koji traže prostor za zloupotrebu. Ako možete naplatiti svoju uslugu, naravno da vam nije u interesu da završi”, rekao je Čačić.

