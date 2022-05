Podijeli:







Izvor: Robert Anic/PIXSELL

Ministar zdravstva Vili Beroš oglasio se priopćenjem vezanim za slučaj trudnice Mirele Čavajde koji već danima potresa Hrvatsku.

“Kao čovjek, liječnik i roditelj duboko suosjećam s gospođom Čavajdom u ovom, za nju iznimno teškom, životnom razdoblju.

Kao ministar zdravstva, na usluzi sam našim građanima. Cijela zdravstvena administracija, kojoj sam na čelu, ali i osobno, svakodnevno smo na raspolaganju našim pacijentima u ostvarenju njihovih prava na kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu skrb, u skladu sa stručnim procjenama liječnika i u okviru zakonskih odredbi”, piše Beroš.

“U slučaju sumnje na neodgovarajuće postupanje, činimo sve kako bismo ga detektirali, sankcionirali i u najvećoj mogućoj mjeri prevenirali. I u aktualnom slučaju pacijentice, očekujem od zdravstvene inspekcije da žurno utvrdi činjenično stanje, a od struke da odredi daljnje postupanje.

Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva u postupku je obavljanja nadzora nad zakonitošću postupanja u Kliničkoj bolnici ‘Sveti duh’ kao i u drugim zdravstvenim ustanovama koje su primile zahtjev pacijentice, a rezultate nadzora očekujem u što kraćem mogućem roku.

Također ću, u okvirima svojih nadležnosti i nadalje zahtijevati, da se u svim našim zdravstvenim ustanovama dosljedno poštuju zakonske odredbe koje reguliraju prava pacijenata i pravila postupanja o kojima su sve zdravstvene ustanove obaviještene”, nastavlja se u njegovom priopćenju.

“Sve one koji emotivno proživljavaju ovu delikatnu situaciju podržavam u iskazivanju empatije, no apeliram da to čine na konstruktivan i dostojanstven način u što je moguće mirnijoj atmosferi”, zaključuje Beroš.

Podsjetimo, Mireli Čavajdi čije dijete ima tumor zbog kojeg je ugrožen njegov, ali i njezin, život, hrvatski sustav (zasad) onemogućuje prekid trudnoće. Drugostupanjska komisija u susjednoj Sloveniji, gdje je žena također potražila pomoć, danas je odlučila da dopušta da se trudnoća prekine.

