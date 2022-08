Podijeli:







Izvor: N1

Ministarstvo zdravstva danas je predstavilo nalaz zdravstvene inspekcije o smrti novinara Vladimira Matijanića koji je preminuo 5. kolovoza, navodeći kako je "smrtni ishod bio posljedica nepredvidivog, odnosno brzonapredujućeg tijeka upalne bolesti srčanog mišića i plućnih promjena kao komplikacija osnovne bolesti covida-19".

Nakon što su stručnjaci ustvrdili da je Vladimir Matijanić bio potencijalni kandidat za lijek Paxlovid koji se preporučuje “u svrhu liječenja blažih do srednje teških oblika” bolesti covid-19, ponovno se postavilo pitanje zašto taj lijek još nije dostupan u Hrvatskoj.

Tko je odgovoran zašto nema Paxlovida, pitali su novinari ministra Vilija Beroša.

“Nije dobro što skačemo s teme na temu. Ali dobro, ja ću vam reći sve što znamo. To je jedan od niza lijekova koji su dobili odobrenje. EK je to prepoznao i ušao u pregovore s proizvođačem. Oni nikako da završe. Elementi koji su bitni i potrebni su maksimalna sigurnost, cijena, isporuka, sudski procesi… Mi smo se odmah pridružili zajedničkoj nabavi, ali pregovori još nisu gotovi”, odgovorio je Beroš.

“Naravno da me muči što pojedine zemlje pokušavaju bilateralnim ugovorima doći do lijekova. Ti ugovori slabe zajedničku nabavu. Laž je da imam ugovor na stolu za potpis. Netko namjerno plasira tu tezu da je Paxlovid lijek koji treba doći u ljekarne da ga netko kupi. Taj lijek je prošao stručne kontrole i to je dovoljno odobrenje. EK želi sklopiti posebne ugovore s proizvođačem. Vjerujete li da bi pregovori RH bili učinkovitiji od pregovora EK?”, dodao je Beroš.

