Beroš: Kreće se s obnovom bolnica koje su stradale u potresu

Ministar zdravstva Vili Beroš danas je na konferenciji za medije komentirao liste čekanja, a najavio je i da će krenuti obnova zdravstvene infrastrukture koja je oštećena u potresu.

“Osim covida, Hrvatsku i hrvatski zdravstveni sustav u Zagrebu i okolici je pogodio i potres. Mi u okviru Plana oporavka i Fonda solidarnosti krećemo s izvođenjem određenih radova na obnovi infrastrukture. Neke bolnice, tipa Merkur, će se izmjestiti i to će nam smanjiti ondašnje kapacitete koje smo imali za liječenje covid-bolesnika. Jučer smo sjeli, razgovarali, skupio se čitav tim ekspertne skupine, da razmotrimo razne scenarije koji su mogući.

Proširuju se prioritetne liste

Zatraženo je otvaranje novih termina za dijagnostičke pretrage, a prioritetne liste će se proširiti i na dijagnostičku obradu, kaže ministar.

“Ova je administracija odlučila, koliko je to moguće nakon pandemije, riješiti liste čekanja. To ne ide lako ni jednostavno, no nekoliko parcijalnih informatičkih sustava objedinili smo i oni sad fluentnije funkcioniraju. Od ravnatelja smo tražili otvaranje dodatnih termina za dijagnostičke pretrage, kao što smo uočili da prioritetne liste rješavaju samo pitanje specijalističkih pregleda, a ne i dijagnostičku obradu. Stoga prioritetne liste širimo i na dijagnostičku obradu. Očekujem da će u prvoj polovini 9. mjeseca i taj novi sustav onkouputnice zaživjeti, da svi oni koji sumnjaju na onkološku bolest dobiju termin u roku tri tjedna”, rekao je Beroš.

“Situacija s koronom dobra, stariji se trebaju cijepiti”

Situacija s koronavirusom je dobra, ali oprez je i dalje potreban, kaže ministar.

“Znate da bilježimo dvotjednu stopu porasta novozaraženih od 33 posto, što je daleko manje nego prije nekoliko tjedana kad je ona bila i 140%. Danas imamo 338 novozaraženih u danu na milijun stanovnika, što je manje od prije nekoliko tjedana. Hrvatska u ovom trenutku dobro stoji, ali opuštanja nema”, rekao je Beroš.

“Imamo i nove podvarijante, ne znamo kakvo će biti njihovo ponašanje. Za sada znamo da su zaraznije, ali manje opasne. No činjenica da u prosjeku 11 osoba dnevno u zadnjih 7 dana umire s covidom ili od covida apsolutno nije dobra”, rekao je. Raste broj hospitaliziranih, a na respiratoru je i 5 osoba više nego jučer, dodao je.

Beroš je pozvao starije da se cijepe i da ne čekaju nova cjepiva, prenosi Index.

