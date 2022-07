Beroš o prozivkama liječnika: Iznenađuje me nedostanak empatije

Podijeli:







Izvor: N1 / Ivan Hrstić/ Ilustracija

Ministar zdravstva Vili Beroš reagirao je u nedjelju na prozivke liječničke komore i sindikata zbog Uredbe o koeficijentima, poručivši kako su za mandata ove Vlade povećana primanja u zdravstvu za više od 40 posto, a liječnici, kao ni do sada, nisu izvan Vladina fokusa.

Hrvatska liječnička komora (HLK) i Hrvatski liječnički sindikat (HLS) izrazili su nezadovoljstvo novom Uredbom o koeficijentima jer liječnicima nisu povećane plaće, te su ironično komentirali kako time Vlada pokazuje koliko “cijeni” liječničku struku i iskazuje im “neizmjernu zahvalnost” za njihov rad i tijekom epidemije.

“Malo me iznenađuju reakcije liječničkih udruga i sindikata, posebno izostankom empatije i razumijevanja za položaj ostalih kolegica i kolega s kojima svakodnevno dijele skrb za pacijente. Kao što se, kad god je to moguće, čine pomaci u boljitku statusnih i materijalnih položaja svih zaposlenika u zdravstvu, posebno onih najizloženijih stalnim naporima i stresnim situacijama, tako moram ponoviti da, kao ni do sada, liječnici nisu izvan našeg fokusa”, rekao je Beroš.

Podsjetio je kako su za mandata HDZ-ove Vlade za više od 40 posto povećana primanja zaposlenika u hrvatskom javnom zdravstvenom sustavu, što je najbolji dokaz da Vlada cijelo vrijeme brine i rješava statusni i materijalni položaj liječnika i drugog medicinskog, ali i nezdravstvenog osoblja.

Prioritet su promjene u radno-pravnom statusu liječnika

Beroš je izrazio zadovoljstvo što je nakon niza godina Vlada Uredbom o koeficijentima popravila materijalni položaj medicinskih sestara i tehničara u javnom zdravstvenom sustavu, jer su, uz liječnike, oni važan segment brige za zdravlje građana.

U reformskim mjerama, na kojima se intenzivno radi, na visokom mjestu prioriteta su promjene u radno-pravnom statusu liječnica i liječnika, kao i izmjene uredbe o koeficijentima. To, kaže Beroš, jako dobro znaju i sindikati i strukovne liječničke udruge jer su dio radnih skupina koje rade na tim pitanjima.

Uz korake u sklopu reformskih mjera, u zakonodavnim aktivnostima je priprema Zakona o radno-pravnom statusu liječnika, kojim se također uređuju ta pitanja, najavio je.

“Kao ministar zdravstva, iako mi je zvanje liječnika primarno, dužnost mi je skrbiti o interesima cjelokupnog sustava i svih zaposlenika, jer samo snažni kolektivi mogu odgovoriti svim izazovima u prevenciji i zaštiti zdravlja hrvatskih građana”, poručio je Beroš.

