Benčić: HDZ nije usuglašen, trebaju vidjeti što o pobačaju misle njihovi birači

Saborska zastupnica iz Kluba Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić komentirala je u Novom danu inicijativu da se Ustav ugradi pravo žene na izbor i obvezu države da osigura pravo na pristup pobačaju.

Bančić je objasnila proceduru koju bi trebale proći promjene Ustava prije nego što se zaista i dogode.

“Prvi korak je samo taj ide li se u izmjene u Ustava. Oporba i dalje inzistira da se Ustavom definira pravo žene na izbor i da to ide kroz institucionalnu parlamentarnu proceduru. U ovom trenutku se prikupljaju potpisi koji će se predati. Ako to većina odbije, a za takvu odluku nam je potrebna većina, onda postoje drugi mehanizmi, u konačnici i referendum”, kaže Benčić.

O izjavi premijera Andreja Plenkovića da se stvari iz Amerike ne mogu preliti u Hrvatsku i da nema potrebe da se to ugrađuje u Ustav, Benčić kaže: “Podsjetit ću premijera, Vrhovni sud SAD-a ima sličnu ulogu kao naš Ustavni sud. U Americi je 50 godina bilo sigurno da je to dio Ustava, međutim više nije. A zašto nije? Jer je novi sastav VS-a. Konzervativni dio, nakon što je Trump imenovao zadnjeg suca, je prevagnuo. Kako možemo misliti da je to u Hrvatskoj nemoguće?”, govori Benčić dodajući da 2024. u Hrvatskoj treba biti imenovano 10 novih ustavnih sudaca i da nitko ne može znati tko će biti imenovan.

“Ne bi bilo prvi put da Ustavni sud mijenja svoju praksu”, poručuje Benčić i dodaje kako i Ustavni sud može biti pod utjecajem politike.

“Jednom kad to definirate Ustavom, teško je to promijeniti. Za takvu promjenu, potrebna je 2/3 većina u Saboru, a ako se mijenja na referendumu, potreban je isti takav postupak”, govori Benčić

Prema njenim riječima, članstvo HDZ-a nije usuglašeno u stavu oko pobačaja. “Njihovo je biračko tijelo u značajnom dijelu za osiguranje pristupa pobačaju i njihovo je biračko tijelo spremno izaći na referendum da to uđe u Ustav”, kaže.

Pravo na pobačaj je do 90-ih bilo u ustavima bivših republika, ali je u Hrvatskoj maknuto iz Ustava pod pritiskom Crkve, objašnjava Benčić i dodaje kako u našem okruženju to pravo nije nepoznato i kako treba samo pogledati u susjedstvo da bi se to i vidjelo.

